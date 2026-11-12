Varios rostros conocidos como Charo Reina o Noemi Galera han reaccionado a la muerte de Helena Bianco

Muere la artista Helena Bianco a los 78 años a causa de un cáncer neuroendocrino muy agresivo

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Las redes sociales han amanecido este jueves 12 de noviembre con la triste noticia del fallecimiento de la artista Helena Bianco. La cantante ha muerto a los 78 años víctima de un cáncer neuroendocrino.

Ha sido su hermano Alberto Vázquez, que no se ha separado de su lado durante su lucha contra la enfermedad, el que ha anunciado su fallecimiento a primera hora de este jueves 12 de noviembre a través de sus redes sociales con un emotivo mensaje. "Vuela alto vida mía. Descansa. No tengo ni idea de cómo vivir sin ti, ha expresado junto a un fotomontaje abrazando a su hermana bajo un cielo azul en el que se ve una paloma y también centros de flores blancas con velas, con uno de los temas más populares de la vallisoletana, 'Mañana'.

Reacciones a la muerte de Helena Bianco

En el comunicado en el que Alberto informaba sobre la muerte de la artista se ha pedido a sus seguidores que no envíen flores a su tanatorio, sino que hagan una donación a nombre de Helena Bianco como la artista hubiese querido.

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Nada más compartir esta publicación, las redes sociales de Alberto se han llenado de mensajes de rostros anónimos y de personajes conocidos como Noemí Galera o el actor Jorge Lucas en los que lamentan el fallecimiento de Helena Bianco.

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La que también ha decidido homenajear en sus redes a Helena Bianco ha sido la también actriz y cantante Charo Reina. "Vuela alto, querida Helena. Ha sido un placer y un privilegio haber coincidido contigo en la vida. Te vamos a extrañar mucho. Aquí nos quedamos con tu voz, tu música, tu generosidad, tu valentía.....con tu presencia eterna en nuestros corazones. DEP, cariño mío", lamenta la actriz.

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Precisamente, esta publicación también se ha llenado de comentarios de otros rostros conocidos como Luis Rollán, Antonio Canales o el periodista Jorge Moreno en el que lamentan el fallecimiento de la artista a sus 78 años.

El último adiós a Helena Bianco

Tras informar de su fallecimiento, su hermano Alberto ha querido también compartir los detalles sobre el último adiós a Helena Bianco: "Despedida en Madrid. Desde las 12 de la mañana en el Tanatorio Memora Majadahonda. Calle Barbero de Sevilla 21R Por favor NO ENVIÉIS FLORES. Hacer un donativo en su nombre a www.netsepana.org la fundación que cuida de los enfermos de cáncer neuroendocrino. Que este dolor sirva para el bien de otros. Mañana, en su tierra, Valladolid. Nuestra tierra".

El diagnóstico de cáncer

Fue el pasado 4 de noviembre cuando la propia Helena Bianco desveló a través de un comunicado compartido en su cuenta de Instagram que padecía un cáncer y que se veía obligada a cancelar sus próximos compromisos sobre los escenarios para someterse a un proceso de quimioterapia y recuperarse de su enfermedad.

Horas después, su hermano explicaba que el tipo de cáncer al que se enfrentaba la artista era un "cáncer endocrino, un cáncer duro, muy agresivo" y que no respondía a los tratamientos.

El fallecimiento de Helena

"Ella está muy triste por el momento artístico que se ha perdido y está sacando fuerzas de donde no quedan. Pero es pura energía, es puro amor a la vida y nos sigue sorprendiendo con su amor hacia todos los demás. Desde el primer limpiador del hospital hasta el médico pasando por todas las ATS. No sé de dónde saca fuerzas para ser tan encantadora con todo el mundo. Ayer nos decía 'no os preocupéis tanto, no os preocupéis tanto'. Y nos da ánimos y nos consuela. Siempre pensando en los demás a pesar de que es un cáncer durísimo, terrible" confesaba muy emocionado.

Y este 10 de noviembre, cuando su estado había empeorado considerablemente, Helena sacaba fuerzas de flaqueza para compartir un último mensaje a través de su discográfica y agradecer "las muestras de cariño, preocupación y apoyo que estoy recibiendo estos días a mis amigos, compañeros de profesión, artistas, medios de comunicación y a todas las personas que os habéis tomado un momento para escribirme, preguntar por mí y enviarme vuestros mejores deseos".

"Estoy atravesando un momento delicado y difícil, pero quiero que sepáis que cada mensaje, cada palabra de cariño y cada gesto de afecto me llegan profundamente y me dan muchísima fuerza y ánimo para afrontar esta etapa", reconocía.