Muere la influencer Alix Small, bicampeona de culturismo, a los 26 años: siempre luchó contra la anorexia

El mundo del culturismo está de luto tras conocerse el fallecimiento de Alix Small a los 26 años.

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El mundo del culturismo está de luto tras conocerse el fallecimiento de Alix Small a los 26 años. La joven era una influencer y deportista que logró ser dos veces campeona de culturismo. La noticia la ha confirmado su madre Karen Small, y una amiga cercana. Por ahora, no se ha revelado la causa de su muerte y las circunstancias que la rodean siguen sin estar claras.

Problemas de anorexia que intentó superar con el culturismo

La historia de Small estuvo marcada desde muy pronto por sus problemas con la alimentación. Según contó en una entrevista concedida a STV News en 2021, comenzó a luchar contra la anorexia cuando tenía apenas 15 años, una etapa especialmente complicada en la que su peso llegó a situarse alrededor de los 32 kilos. Su acercamiento al culturismo supuso un punto de inflexión en su recuperación y le permitió cambiar la manera en la que entendía su propio cuerpo, aunque sus últimas publicaciones en redes indican que no todo estaba controlado.

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Small consiguió su tarjeta IFBB Pro con tan solo 19 años y en 2021 ganó el Campeonato Europa Pro, celebrado en España. Aquella victoria le permitió clasificarse para el Olympia, una de las competiciones más importantes del culturismo mundial, donde terminó en duodécima posición.

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Un año después volvió a demostrar su potencial al imponerse en el Mr. Big Evolution Pro de Portugal, resultado que le otorgó una segunda clasificación para el Olympia. Sin embargo, los problemas de salud terminaron obligándola a retirarse de la competición profesional. Desde entonces no volvió a participar en torneos de este nivel.