Rocío Molina 01 MAY 2026 - 12:00h.

La ganadora de 'GH' y exparticipante de 'LIDLT' ha roto su silencio sobre su diagnóstico de Hashimoto e hipotiroidismo

Susana Molina y Gonzalo Montoya reaparecen juntos en la Feria: su posado, 7 años después de romper en 'La isla de las tentaciones'

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Susana Molina se ha sincerado con sus seguidores y ha hablado como nunca de su problema de tiroides del que ha recibido un nuevo diagnóstico. La ganadora de 'Gran Hermano 14' y exparticipante de 'La isla de las tentaciones' ha confesado todo el calvario que lleva de análisis y tratamiento para lograr estabilizar sus hormonas y tener ahora el resultado más favorable para su tiroiditis de Hashimoto e hipotiroidismo.

"Yo jamás pensé que haría un vídeo hablando de mi tiroides", ha comenzado diciendo después de recibir una noticia muy esperada. La influencer de 36 años ha publicado abiertamente que es "tiorideamente estable", pero para poder llegar a decir esto ha pasado por mucho y quiere con su testimonio despejar dudas a otras mujeres que estén pasando por lo mismo y que le han preguntado.

Tal como ha contado ahora la influencer por primera vez, todo comenzó cuando participaba en 'La isla de las tentaciones' con Gonzalo Montoya y advirtieron desde fuera que presentaba una inflamación inusual en el cuello. "Me escribió mucha gente diciendo que tenía hipotiroidismo", explica comparando su situación con la de ella. A partir de ese momento, Susana Molina se hizo un chequeo para buscar respuestas médicas. Y, tras varias visitas y diferentes opiniones encontró el diagnóstico: hipotiroidismo consecuencia de su tiroiditis de Hashimoto.

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La suya es una enfermedad autoinmune que la propia Susana Molina ha explicado con sus palabras para que se entienda. "Lo siento por los endocrinos, pero yo lo cuento así para que se entienda. La glándula del tiroides se confunde y llega un punto en el que no hace su trabajo que es básicamente regular todo el metabolismo". Y, precisamente por esta alteración que se sufre se experimentan una serie de síntomas que ella ha padecido.

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Los síntomas de su enfermedad autoinmune

Según ha explicado, el tratamiento médico ha tardado entre cuatro y seis semanas en empezar a sentir estabilidad, aunque ahora ya puede empezar a respirar. Los síntomas por los que ha pasado en el último año han sido especialmente duros. La influencer ha vivido los nervios al hacerle una biopsia de su bulto para conocer los resultados positivos. Pero no ha sido lo único. Desde caída del pelo, retención de líquidos, cansancio extremo, falta de agilidad mental y una facilidad inusual para ganar peso. Algo, que especialmente ha dolido a Susana Molina después de los últimos comentarios que ha recibido en la Feria de Abril y que especulaban con un embarazo.

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"He notado esto último bastante este año y veo que vosotros también por los comentarios que habéis hecho", ha indicado para explicar los motivos e informar sobre su situación personal. En los últimos meses ha pasado por mucho tal como ha revelado. "Me tenía que hacer análisis todos los lunes", ha contado sobre los chequeos y ahora ve la luz después del túnel y de muchas preocupaciones. La exparticipante de 'LIDLT' ha querido con su testimonio y periplo médico apoyar a muchas mujeres que están en esta misma situación y brindar ayuda en lo que pueda a partir de lo que ella ha pasado.