Lorena Romera 05 OCT 2026 - 09:00h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' aclara la razón por la que ha abdonado InManagement

Dulceida se pronuncia tras la salida de Anabel Pantoja de su agencia y explica el verdadero motivo

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En las últimas semanas, una comentada "fuga de talentos" ha sacudido a la agencia de representación de Dulceida, InManagement. La sonada marcha de rostros tan conocidos como Anabel Pantoja, Laura Matamoros o Inés García, novia de Lamine Yamal, ha desatado una ola de informaciones sobre una posible crisis en la compañía.

A esta lista de creadoras de contenido que han cerrar su etapa en la empresa se ha sumado también Susana Molina -aunque con ciertos matices-. La ganadora de 'Gran Hermano' y exparticipante de 'La isla de las tentaciones' ha roto su silencio para explicar los motivos reales de su marcha y aclarar en qué punto se encuentra su relación con la agencia.

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La murciana ha querido dejar muy claro que su salida no responde a ningún desencuentro personal. "No ha habido ningún problema, no hay ningún drama ni ningún mal rollo", ha asegurado con rotundidad en su canal de Youtube.

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Tal y como ella misma ha explicado, el verdadero motivo detrás de esta decisión responde a una estrategia profesional: "He llegado a un punto en mi vida en el que hay muchas cosas que quiero unir. Por ejemplo, tener WOMO (su negocio) y mi faceta como empresaria más presente en mi vida, también todo el tema de la casa, que ahora va a ser una rama más de contenido... me apetecía profesionalizar algunas cosas y trabajar a mi manera: tener un estilista o un jefe de prensa"

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Es por eso que la creadora de contenido ha decidido tomar las riendas de su carrera y construir su propio equipo de trabajo: "Quería crear una manera de trabajar que se amoldara a mi estilo de vida y a mis proyectos futuros. Al final, no puedo imponer la manera en la que yo quiero trabajar. Y, aparte, que tampoco sé si va a funcionar; no voy a poner en riesgo una empresa porque yo quiera probar ahora a trabajar de esta manera". Además, a todo esto se le suma que "necesitaba un cambio".

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¿Cómo es su relación actual con Dulceida?

Respecto a su relación actual con Aida Domènech, Susana ha sido muy clara: no ha habido ningún problema entre ellas. Tampoco con el equipo que trabaja en la agencia. De hecho, no se ha desvinculado del todo: "Sigo trabajando con ellos, estaré como colaboradora. Me gusta cómo trabajan. Tengo muy buena relación con todo el mundo. No hay ningún drama".