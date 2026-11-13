Carlos Otero 13 NOV 2026 - 16:02h.

Aunque nació en Ceuta, creció a las afueras de Madrid y padeció exclusión escolar

La familia de Asraf Beno: de su hermano Anuar a su madre Amina

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Asraf Beno ha resultado ganador de esta edición de 'Supervivientes All Stars'. El marido de Isa Pantoja ha protagonizado gran parte de las tramas del reality y, como ya ocurrió en su paso por el formato hace unos años, no ha dejado indiferente a nadie. Repasamos cómo era su vida antes de que ser un personaje popular en el mundo de la prensa rosa y los realities.

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Hijo de un matrimonio de trabajadores inmigrantes

Conocimos a Asraf en el año 2018 como concursante de Gran Hermano VIP. Llegó a la casa más famosa de la televisión en calidad de míster, pero la realidad es que se trataba de un joven de origen humilde que intentaba hacerse un hueco en el exigente mundo de la moda.

El yerno de la reina de la copla es de origen marroquí, aunque sus padres habían emigrado legalmente a Ceuta poco tiempo antes de su alumbramiento. Vino al mundo en la ciudad autónoma el 23 de enero de 1996.

Los padres de Asraf son dos personas de origen humilde y el propio participante de ‘Supervivientes’ ha reconocido que creció en una casa modesta y con ciertas carencias materiales. Trabajadores y discretos nunca han querido salir a la palestra. Sí sabemos que Asraf es el mayor de los tres hijos del matrimonio: Anuar, que también participó en ‘Supervivientes’ y Monsif, el más anónimo de todos y que siente devoción por el.

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Empezó a trabajar en hostelería a los 18 años

El actual habitante de las playas de Honduras ha contado que casi no iba al cine, no comía en restaurantes y tampoco tenía la ropa de sus compañeros de clase. Sus padres emigraron de Ceuta a la península y posteriormente se afincaron en Fuenlabrada, a las afueras del sur de Madrid.

Allí se encuentran la mayor parte de los recuerdos del exmodelo, que asegura que a veces se sintió diferente por su origen siempre subraya que nunca le faltó cariño familiar. De pequeño me sentía un poco apartado en el colegio. No sé si llamarlo bullying, pero me trataban diferente. A lo mejor se notaba que era de fuera”, ha declarado.

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Al terminar el bachillerato Asraf empezó a estudiar Enfermería pero lo dejó porque tenía que trabajar para ayudar en casa. De los 17 hasta los 21 años estuvo trabajando en el mundo de la hostelería y no solamente en Fuenlabrada, durante una temporada se trasladó hasta Alicante para trabajar en una caseta de la feria.

Pasó por 'First Dates' y 'MyHyV' antes de 'GH VIP'

En el año 2016 empezó a apostar por el mundo de la imagen y se apuntó una agencia de modelos. Pronto recaló en la televisión y en Mediaset lo vimos fugazmente teniendo una cita en ‘First Dates’ y como efímero pretendiente de Sofía Suescun en ‘MyHyV’. En 2017 su altura, belleza y rasgos exóticos le valieron el título de Míster Ceuta y un año más tarde la vida le cambiaba para siempre como concursante de 'GH VIP'.