Lorena Romera 13 NOV 2026 - 14:12h.

La influencer se plantea volver a ser madre a los 39 años y cumplir su sueño de tener una familia numerosa

Cayetano Rivera presume de físico escultural, provocando la reacción de Tamara Gorro

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Tamara Gorro se ha sincerado con su 'familia virtual' sobre la posibilidad de volver a ser madre y cumplir su sueño de formar una familia numerosa. La modelo y presentadora, de 39 años, admite que, a pesar de tener que someterse de nuevo a un proceso de fecundación in vitro -tras haber pasado con anterioridad por 19 tratamientos hormonales- y tener que empezar de cero con la crianza de un bebé hora que sus hijos de casi nueve y once años son más independientes, la ilusión por tener más niños sigue muy presente.

Con la sinceridad que la caracteriza, la madrileña ha reflexionado sobre los pros y los contras que supondría dar este paso en la etapa actual de su vida: "Os voy a confesar algo, me gustaría tener más hijos. Yo siempre he dicho que me gustaría tener familia numerosa, no es ningún secreto".

Al no poder ser madre de manera natural, tendría que recurrir de nuevo a la reproducción asistida: "Tendría que ser proceso in vitro. Cosa que me daría igual, porque ya lo he hecho 19 veces en el pasado". Lo que sí le haría replantearse el proceso son los efectos secundarios del tratamiento: "No sé vosotras, pero a mí las hormonas no me sentaron nada bien".

La crianza de sus hijos, Shaila y Antonio, fruto de su relación con Ezequiel Garay, ha sido otro de los temas centrales de esta reflexión: "Ahora que tengo a mis hijos criados, con casi nueve y once años, ¿volver a empezar? Pues sinceramente me dan ganas". Pero lejos de tomar una decisión impulsiva, el porcentaje en el que que se debate está reñido, en un 60-40.

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Por el momento, la mayoría se inclina hacia el no: "Es ahora cuando puedo vivir, cuando tengo a mis hijos criados y puedo empezar a dedicarme a mí". Por otro lado, el 40% es esa debilidad que tiene por los pequeños: "Me encantan los niños y me encantaría tener una familia numerosa".