Lorena Romera 10 SEP 2026 - 09:02h.

El torero ha compartido un vídeo haciendo el pino invertido, dejando sin palabras a Tamara Gorro

Tamara Gorro reaparece emocionada tras sus problemas de salud: "Poco a poco, iré retomando mi vida"

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Cayetano Rivera ha vuelto a revolucionar las redes sociales. El torero ha compartido con sus seguidores un impactante vídeo en el que no solo presume de un físico escultural, sino que deja al descubierto una habilidad hasta ahora desconocida para el gran público: sus impresionantes dotes para las acrobacias. Un post que ha provocado la reacción de Tamara Gorro, que no ha dudado en piropear a su chico.

En la publicación, que ya acumula miles de reproducciones y likes, se puede ver al diestro realizando una serie de exigentes movimientos y piruetas que requieren una fuerza, un control corporal y una agilidad asombrosas. Un vídeo con el que, además, deja claro que se encuentra en un estado de forma inmejorable y que su rutina de entrenamiento va mucho más allá de lo convencional.

Para acompañar este despliegue de poderío físico, realizando una impecable sirsasana (el tradicional pino de cabeza del yoga), una postura de nivel avanzado que exige equilibrar todo el cuerpo apoyándose en los antebrazos y la cabeza, el hermano de Fran, Kiko Rivera y Julián Cotreras ha elegido una banda sonora que le va como anillo al dedo al ritmo trepidante de sus ejercicios: 'Silence', un potente tema de música electrónica a cargo de los productores Klaas y Michael Roman.

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La reacción de Tamara Gorro

Como era de esperar, la publicación no ha tardado en llenarse de mensajes de asombro y piropos por parte de sus seguidores. Entre todas las reacciones, ha destacado especialmente la de Tamara Gorro. La colaboradora de televisión, conocida por su pasión por el deporte y la vida healthy, no ha dudado en aplaudir públicamente el mérito del torero. "Esto tiene nombre: constancia y preparación", ha escrito la también influencer, poniendo en valor la dura disciplina y el sacrificio que hay detrás de un cuerpo tan tonificado.

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Pero Tamara Gorro no se ha quedado ahí y ha querido hacer un guiño cómplice a la música del clip, dándole la razón a la elección musical de Cayetano: "Y como dice la canción, por cierto un temazo: silence (silencio)". Así concluye la televisiva su discurso, dejando claro que ante semejante demostración de talento sobran las palabras.