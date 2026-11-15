Los médicos le diagnosticaron un meduloblastoma cerebeloso, un tumor maligno, a los 21 años

Cata había construido una comunidad en redes sociales, donde tenía más de 580.000 seguidores

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La influencer colombiana Catalina Fernández Gómez, conocida en redes sociales como 'Cata Amatista', ha fallecido a los 25 años a causa de un cáncer cerebral que le fue diagnosticado en marzo de 2023, cuando tenía 21. Cata había construido una comunidad en redes sociales donde compartía su pasión por la interpretación, el canto, el baile y la pintura.

Tras conocer su diagnóstico, convirtió también sus perfiles en un espacio para contar su experiencia con la enfermedad y dar visibilidad al cáncer que padecía. Los médicos le diagnosticaron un meduloblastoma cerebeloso, un tumor maligno, y durante estos años compartió públicamente su proceso mientras mantenía su actividad en redes y participaba en campañas para recaudar fondos con el objetivo de poder acceder a atención especializada en el extranjero.

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El mensaje de despedida de su familia

La noticia de su muerte ha sido comunicada por su familia a través de sus redes sociales. En un mensaje de despedida, sus allegados han querido reivindicar la vida de Cata más allá de su enfermedad y recordar la forma en la que afrontó los últimos años. "El cáncer no fue toda su historia. Su historia fue el amor", señala el comunicado, que destaca también su alegría y su capacidad para encontrar esperanza incluso durante los momentos más difíciles: "Fue la manera en la que eligió vivir, la alegría con la que abrazó cada día y la luz que compartió incluso cuando el camino se hizo difícil. Más que una lucha, su paso por esta experiencia nos dejó una inmensa lección de amor."

"Cata fue, y seguirá siendo, un ser de luz extraordinario. Una niña llena de amor, de vida, de alegría, de sueños y de una manera muy bonita de encontrar magia en las cosas más pequeñas. Hasta su último segundo nos enseñó a vivir, a agradecer, a disfrutar, a abrazar fuerte y a entender que la vida es un regalo que merece ser celebrado todos los días.Nos enseñó que el amor no tiene condiciones, que la esperanza puede florecer incluso en los momentos más difíciles y que la verdadera luz no depende de las circunstancias, sino de lo que llevamos dentro".

Su familia ha agradecido además las muestras de cariño recibidas durante todo el proceso y ha pedido que su recuerdo no quede ligado únicamente a la enfermedad. "No queremos recordarla desde la ausencia, sino desde todo lo que nos regaló", señalan en el mensaje, en el que definen a Cata como una persona que dejó "tanto amor en este mundo".