Celia Molina Río de Janeiro, 13 NOV 2026 - 11:56h.

El cuerpo sin vida de Vivi Motta fue encontrado sin vida en Río de Janeiro y la policía está investigando las causas del deceso

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La prensa local de Brasil ha comunicado la repentina y misteriosa muerte de la influencer Vivi Motta, de 23 años, cuyo cuerpo fue encontrado sin vida en Río de Janeiro el pasado lunes, 9 de noviembre. "Se están llevando a cabo investigaciones para esclarecer las circunstancias de la muerte de Victoria Motta", ha dicho la policía en un comunicado.

Ni las autoridades ni su familia han dado más detalles sobre la causa del fallecimiento de esta joven creadora de contenido, que contaba con 31.000 seguidores en TikTok. De hecho, este perfil se ha puesto en modo privado tras su muerte y su cuenta de Instagram ha sido desactivada, sin que se haya dado ningún tipo de explicación al respecto.

El miércoles 11 de noviembre se celebró una ceremonia en su honor en el Crematorio São Francisco Xavier, en Caju, al norte de Río de Janeiro. Familiares y amigos cercanos se reunieron para recordarla, todos ellos con camisetas estampadas con su fotografía. También, reunidos en la playa, lanzaron globos blancos (con su cara) hacia el cielo para darle el último adiós.

Vivi era hija de la diseñadora de joyas Anna Vitoria Motta

Su familia dejó también un mensaje en su nombre: "Al igual que las hadas, dejo un pedacito de mi magia en cada corazón que he tocado. Ahora es el momento de desplegar mis alas y emprender nuevas aventuras, llevándome conmigo pequeños recuerdos encantados y mucho amor", dijeron, devastados de su parte.

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Vivi era hija de Anna Vitoria Motta, figura de la alta sociedad brasileña y reconocida diseñadora de joyas del país, vinculada a la firma Fiamma. Es un miembro habitual en la vida social carioca, conocida por organizar grandes recepciones y eventos en su residencia de São Conrado, a los que han asistido personalidades locales e internacionales.

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También era hija del empresario deportivo Mark Zammit

A su vez, esta joyera está casada con el empresario de origen maltés Mark Zammit, fundador de la compañía de hostelería y eventos deportivos Gourmet Sports Hospitality (GSH), con quien celebró una mediática boda en el Fuerte de Copacabana.

Vivi, además de influencer, también era estudiante de derecho. En una antigua entrevista, firmó que la ley "me enseñó a ser más analítica, curiosa y a prestar atención a los detalles". "Pero es en la moda y la creación de contenido donde puedo explorar mi lado más creativo, probar ideas, contar historias y convertir la inspiración en algo propio", concluyó.

Por su parte, el British School de Río de Janeiro, donde Vivi estudió, también ha publicado sus condolencias: Con gran tristeza os comunicamos que nuestra querida exalumna Victoria Motta —promoción de 2020— falleció el lunes 9 de noviembre de 2026. La echaremos mucho de menos. Su personalidad mágica y su amabilidad han llegado al corazón de todas las personas con las que se cruzó, y siempre la recordaremos con cariño. Transmitimos nuestro más sincero pésame y nuestras más profundas condolencias a su familia y amigos", publicaron.