El actor británico Robert Pattinson será el próximo James Bond

El actor británico Robert Pattinson fue elegido este lunes para dar vida al célebre agente secreto James Bond

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Así se ha conocido la decisión del sucesor de Daniel Craig, quien estuvo interpretando al personaje durante casi 20 años hasta que se despidió de la saga con la película de 2021. Desde entonces, las especulaciones eran varias sobre quién sería su sucesor.

El anuncio se ha producido después de un largo proceso de selección en el que el actor británico era uno de los finalistas siempre. Entre los otros candidatos estaban Theo James, Henry Cavill, Callum Turner, Aaron Taylor-Johnson y James Norton.

"Identidad confirmada", reza la publicación compartida hoy en Instagram, a través de un vídeo en el que el intérprete de 40 años emerge de las sombras, pistola en mano y enfundado por primera vez en el célebre esmoquin del espía del MI6.

Séptimo actor en encarnar a James Bond

Pattinson se convierte así en el séptimo actor en encarnar a James Bond, reemplazando a Daniel Craig en el papel, y siguiendo la estela de Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton y Pierce Brosnan. El actor londinense protagonizará la vigesimosexta película de la saga de 007, dirigida por Denis Villeneuve (‘Dune’) y todavía sin título, que se espera que se estrene en 2028.

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Con la elección de Pattinson como el nuevo James Bond finalizan cinco años de especulación sobre quién tomaría el testigo de Craig, que ha dado vida al famoso agente secreto desde 2006, con ‘Casino Royale’ y durante cinco películas, hasta ‘No time to die’ (‘Sin tiempo para morir’), en 2021.

En los últimos meses, además de Pattinson, habían sonado con fuerza los nombres de otros actores como Callum Turner (‘Eternity’), Josh O´Connor (‘Challengers’), o Jack Lowden (‘Slow Horses’), entre otros.