La Sección 29 ha impuesto a Lorenzo una pena de cinco años y tres meses de prisión

La sentencia considera probado que el matrimonio aisló a la anciana y la sometió a un trato degradante

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La Audiencia de Madrid ha condenado al actor Luis Lorenzo y a su pareja, Arancha Suárez, a cinco años y tres meses y nueve años de cárcel, respectivamente, por delitos de trato degradante, estafa y detención ilegal cometidos contra la tía de ella, Isabel Suárez, de 85 años, que falleció en su casa en 2021.

Así lo acuerda la Audiencia Provincial en una sentencia en la que considera probado que ambos aislaron a la anciana, la sometieron a un trato degradante y anularon su libertad de movimientos.