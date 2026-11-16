Los tratamientos de su enfermedad se han llevado a cabo en Estados Unidos donde la pareja ha estado viviendo durante los últimos ocho años

La actriz ha tenido que convertirse en uno de los principales apoyos de sus hijos y del resto de la familia durante este proceso

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La actriz Marta Solaz ha hablado sobre la enfermedad de su marido, Sergio Peris-Mencheta y de cómo han afrontado este duro proceso juntos. Según informa 'Lecturas', el actor fue diagnosticado de leucemia en 2024 y tuvo que someterse a varias sesiones de quimioterapia y a un trasplante de médula ósea.

Los tratamientos de su enfermedad se han llevado a cabo en Estados Unidos, donde la pareja ha estado viviendo durante los últimos ocho años. Ahora, la pareja ha decidido regresar a España para que el actor de 'Al salir de clase' pueda continuar con su recuperación tras finalizar la medicación.

"Lo he vivido como si fuera algo de los dos", asegura Solaz

La intérprete ha explicado cómo han afrontado la enfermedad y su posterior tratamiento: "Pues lo he vivido como si fuera algo de los dos. No lo he sentido algo separado de mí. Lo he sentido que era una cosa de los dos. Entonces, desde el minuto cero he estado ahí dedicada".

La actriz ha tenido que convertirse en uno de los principales apoyos de sus hijos y del resto de la familia durante este proceso: "Te encuentras con que todo sucede a la vez. He sido un poco el centro de todo lo que iba sucediendo. Porque los niños estaban pendientes de mí. Y yo estaba pendiente de ellos. Todo lo que podía con ayuda de mi familia, de mi hermana, de mi madre. Pero ha sido todo un periplo".

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Solaz ha confesado que estos años han sido muy complicados y ha reconocido que el proceso de recuperación requiere paciencia y tiempo: "Cuando lo vives te pones en modo supervivencia. Además, es un proceso muy largo que dura un año entero. Lo que sería el trasplante y todo. Es un proceso lento, así que o te pones en una mente práctica, resolutiva y positiva o es difícil de sostener".