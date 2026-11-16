Celia Molina 16 NOV 2026 - 10:49h.

A través de su Instagram, David Serrato ha comunicado que ya ha empezado la quimioterapia e inmunoterapia contra su linfoma

David Serrato, marido de Irene Villa, anuncia que tiene cáncer: "Es una recaída del linfoma que sufrí, ahora con más fuerza"

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El pasado 13 de noviembre, el marido de Irene Villa, la joven a la que amputaron las piernas tras un atentado de ETA en 1991, anunció que volvía a padecer cáncer. El empresario David Serrato remitió un comunicado a la revista '¡Hola!' y también a la web de Informativos Telecinco para explicar que ha vuelto a ser diagnosticado de un linfoma, tal y como ocurrió hace casi 20 años, en el 2007. "El linfoma ha regresado, esta vez con más fuerza", expresó.

"Desde finales de junio de este año, mi vida empezó a cambiar. Comenzaron unos dolores que, poco a poco, han ido mermando mi capacidad para afrontar el día a día. Tengo plena confianza en el equipo médico que me está cuidando. Todavía estamos realizando pruebas para determinar el tratamiento específico más adecuado. Confío plenamente en que pronto podamos comenzar ese camino", dijo Serrato, de inicio.

El coach añadió también que el dolor y el "miedo a lo que vendrá" también han hecho mucha mella en él, pero lo que más le duele es ver "la preocupación y el sufrimiento en los ojos de las personas a las que amas".

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Ha empezado los ciclos de quimio e inmunoterapia

En su cuenta de Instagram, Serrato añadió ese mismo día que comenzaba ya sus ciclos de quimioterapia e inmunoterapia, siempre de la mano de Irene y sintiendo plenamente el cariño de todos los que le rodean:

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"La persona que entró en este hospital no será la misma que salga. Desde finales de junio, mi vida comenzó a cambiar. Meses de dolores, incertidumbre y pruebas hasta descubrir que el linfoma que sufrí en 2007 ha regresado, esta vez con más fuerza. Hoy permanezco ingresado, afrontando un tratamiento de quimioterapia e inmunoterapia, con plena confianza en los maravillosos profesionales de nuestra sanidad pública. ¡Qué suerte tenemos de contar con ellos! Cuidémoslos", ha escrito en su muro.

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"Nunca me había sentido tan unido a mi mujer"

"No está siendo fácil. El dolor, los miedos y, especialmente, ver sufrir a quienes amas son difíciles de gestionar. Pero incluso en los momentos más oscuros aparecen regalos inesperados. Uno de ellos es descubrir cuánto amor me rodea. Familia, amigos y tantas personas que me estáis haciendo llegar vuestro cariño", añade el marido de Irene Villa.

"Y, especialmente, Irene. Nunca me había sentido tan unido a mi mujer. Su manera de cuidarme, acompañarme, hacerme reír, darme un masaje o simplemente sostenerme cuando las fuerzas flaquean nos está llevando a una conexión maravillosa. Hemos hecho un pacto: intentar no derrumbarnos los dos al mismo tiempo. Cuando uno caiga, el otro lo sostendrá. No siempre lo conseguimos, pero seguimos aprendiendo", ha comentado Serrato.

"Cuando pierdes la salud, todo cambia de perspectiva. Descubres lo verdaderamente importante, reorganizas tus prioridades y eso sin duda te da más sabiduría para afrontar la vida. Estoy convencido de que saldré de este proceso con valores más profundos, más ganas de amar, compartir, disfrutar y ayudar a los demás. Porque, incluso entre el dolor y la incertidumbre, sigo teniendo unas ganas inmensas de vivir", ha concluido.