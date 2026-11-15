Su hijo era propietario de una casa de cuatro dormitorios y tres baños, situada en una parcela privada desde 2023

La desgarradora carta de Cindy Crawford tras la trágica muerte de su hijo Presley: "Hasta que nos volvamos a encontrar, nuestro dulce niño"

Compartir







Cindy Crawford y su marido, Rande Gerber, han tomado la difícil decisión de poner a la venta la casa que su difunto hijo Presley tenía en Hollywood Hills. Según informa 'Hola!', la vivienda, de aproximadamente 279 metros cuadrados, salió al mercado el viernes 13 de noviembre por 3,595 millones de dólares (unos 3,26 millones de euros), según los registros inmobiliarios a los que ha tenido acceso 'TMZ'.

Su hijo era propietario de una casa de cuatro dormitorios y tres baños, situada en una parcela privada desde 2023, cuando la compró por 3,4 millones de dólares. La casa, de estilo mid-century, fue construida en 1955 y se encuentra en una parcela de aproximadamente 2.023 metros cuadrados, rodeada de abundante vegetación que garantiza una gran privacidad. También cuenta con amplios espacios interiores y exteriores conectados entre sí, piscina climatizada, jacuzzi, piscina de agua fría, sauna y una casa de invitados independiente.

PUEDE INTERESARTE Publican las últimas imágenes que se grabó Presley Gerber horas antes de su muerte en su habitación del centro de rehabilitación

La investigación de su muerte sigue abierta

Presley murió en el centro de rehabilitación Resolutions Living, en Santa Mónica, un día después de haber ingresado. Aunque todavía no se ha confirmado oficialmente la causa de la muerte, la Oficina del Médico Forense ha informado de que la autopsia ya se ha completado. "Los detectives del Departamento de Policía de Santa Mónica están investigando la muerte como una presunta sobredosis. Por el momento, no hay indicios de que haya habido intervención de terceros. La investigación continúa abierta", confirmó un portavoz del Departamento de Policía de Santa Mónica a 'Daily Mail'.

"Los sanitarios que acudieron al lugar certificaron el fallecimiento a las 09:45 horas del 20 de septiembre de 2026. El Departamento de Policía de Santa Mónica es el organismo policial encargado de la investigación", explicó también la Oficina del Médico Forense a 'People'.

"Estamos absolutamente destrozados", dijo Cindy Crawford

Cindy y su hija Kaia Gerber hablaron por primera vez de su muerte el 18 de octubre. Cindy compartió en Instagram una fotografía en blanco y negro de Presley, rodeado de alas de plumas blancas: "Estamos absolutamente destrozados por la pérdida de nuestro querido hijo y hermano. Nos sentimos muy afortunados de haber tenido a Presley en nuestras vidas durante 27 años". "Era un alma dulce y hermosa, que amó y es amada, ahora y para siempre. Estamos muy orgullosos de cómo se mostró ante el mundo, con bondad y vulnerabilidad".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Y agradeció todo el apoyo recibido: "Estamos agradecidos por todas las muestras de cariño y apoyo de tantas personas que conocen y quieren a nuestra familia, e incluso de desconocidos que comparten nuestro dolor. Hasta que volvamos a encontrarnos, nuestro dulce niño. Te queremos para siempre. Mamá, papá y Kaia".

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Kaia también rindió homenaje a su hermano mayor con una foto donde aparecían cuando los dos eran pequeños: "He leído todos los libros y no tengo ninguna respuesta. Mi capacidad para expresarme no está a la altura de esto, de la magnitud de perderte... Estoy, literalmente, de rodillas, completamente derrumbada".