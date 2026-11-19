El actor, de 82 años, comparte en sus redes varias imágenes de su boda, celebrada en Nueva York en 2000

Michael Douglas, sobre su relación con Catherine Zeta-Jones: "Cuando me pidió monogamia, tuve que llamar a cinco mujeres”

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Un aniversario de boda puede celebrarse con flores, con una cena especial o con un beso en el fin del mundo, como es el caso de Catherine Zeta-Jones y Michael Douglas. La pareja ha cumplido 26 años de casados y ha elegido compartir una imagen tomada en la Antártida para recordar que, después de tantas vueltas como da la vida, siguen teniendo motivos para celebrar su historia de amor.

La actriz galesa ha publicado en sus redes sociales una fotografía en blanco y negro que parece sacada de una película romántica. En ella aparece besando a su marido durante el viaje familiar que realizaron este año a la Antártida. Bien abrigados, con gorros y chaquetas de invierno, los dos se funden en un beso con el paisaje helado como testigo. "Te quiero hasta el fin del mundo y de vuelta", escribía Catherine.

Michael tampoco se quedaba atrás y compartía varias imágenes de su boda, celebrada en Nueva York en noviembre de 2000. "¡Vaya, 26 años! El tiempo vuela, pero ha sido un tiempo maravilloso. ¡Feliz aniversario, querida!", escribía. Una declaración sencilla, sin grandes discursos, pero con mucho significado.

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Veintiséis años juntos dan para muchas cosas. Para criar una familia, atravesar momentos complicados, cambiar de casa unas cuantas veces, acumular alfombras rojas y, por supuesto, aprender a convivir. Pero, por encima de todo, Catherine Zeta-Jones y Michael Douglas han sabido mantener viva la llama cuando el matrimonio está permanentemente bajo la mirada pública.

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Un flechazo en Francia

Sus caminos se cruzaron por primera vez en el Festival de Cine Americano de Deauville, en Francia, en 1998. Catherine tenía 29 años y estaba empezando a conquistar Hollywood gracias a su papel en 'La máscara del Zorro'. Michael, que tenía 54, era ya uno de los grandes nombres de la industria cinematográfica.

Fue Antonio Banderas y su entonces esposa, Melanie Griffith, quienes propiciaron el encuentro durante una cena. Douglas ya se había fijado en la actriz después de verla en el cine y tenía interés en conocerla. Lo que probablemente no esperaba era que su primera aproximación sentimental resultara tan directa.

Según ha contado el propio actor en varias ocasiones, aquella noche le dijo a Catherine que iba a ser el padre de sus hijos. Una frase bastante atrevida para alguien a quien acababa de conocer. La respuesta de ella fue marcharse a dormir.

Pero Michael supo rectificar. Al día siguiente le hizo llegar un ramo de flores con una nota de disculpa. El gesto funcionó y ambos empezaron a conocerse mejor, primero a través de largas conversaciones telefónicas y después compartiendo tiempo siempre que sus compromisos profesionales se lo permitían.

La relación avanzó con rapidez. En la Nochevieja de 1999, durante unas vacaciones en Aspen, Michael le pidió matrimonio con un espectacular anillo de diamantes. Catherine aceptó.

Una boda de película

El 18 de noviembre de 2000 se dieron el sí quiero en el Hotel Plaza de Nueva York. Fue una boda de esas que Hollywood sabe organizar como nadie, con numerosos rostros conocidos entre los invitados y una celebración que se prolongó durante horas.

Los novios ya tenían algo mucho más importante entre manos. Su primer hijo en común, Dylan, había nacido en agosto de aquel mismo año. En abril de 2003 llegaría Carys. Michael ya era padre de Cameron, fruto de su anterior matrimonio con Diandra Luker. Así que Catherine se incorporó a una familia que tenía recorrido antes de que ella apareciera en escena.

Durante los primeros años, la pareja compaginó sus respectivas carreras con la crianza de sus hijos. Ella vivía uno de los momentos más brillantes de su trayectoria, con el éxito de 'Chicago', película por la que ganó el Oscar a la mejor actriz de reparto en 2003. Él continuaba siendo uno de los actores y productores más influyentes de Hollywood. Sobre el papel, tenían todos los ingredientes para una vida de ensueño. Pero la realidad, como les ocurre a tantas parejas, tenía otros planes.

Los años difíciles

En 2010, Michael Douglas recibió un diagnóstico de cáncer de garganta en una fase avanzada. Fue una etapa especialmente dura para el actor y para toda su familia. Catherine permaneció a su lado durante el tratamiento, mientras intentaba gestionar también sus propias dificultades personales y emocionales.

La actriz había hablado públicamente de su trastorno bipolar II y de la necesidad de cuidar su salud mental. En 2013, después de años de presión y circunstancias complicadas, el matrimonio decidió tomarse un tiempo. Una pausa que sorprendió a Hollywood y que duró varios meses. En 2014 comenzaron a dejarse ver de nuevo juntos y, poco después, Michael confirmó que habían conseguido superar aquella crisis.

"Estoy loco por ella", se sinceró el actor en una entrevista televisiva. Con el tiempo, Douglas rememoraría aquella separación como una especie de paréntesis necesario para que ambos pudieran cambiar y volver a encontrarse.

A sus 82 años, Michael sigue disfrutando de su carrera y de su familia. Catherine, de 57, continúa alternando sus proyectos interpretativos con sus intereses empresariales y creativos. Además, los dos comparten cumpleaños, el 25 de septiembre, una coincidencia que siempre han celebrado con especial cariño. Y si algo demuestra su último aniversario es que siguen disfrutando de las experiencias juntos.