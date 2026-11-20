La actriz de '10, la mujer perfecta' vive en un rancho de California rodeada de naturaleza y comparte su vida con el actor John Corbett

Su marido John Corbett y el motivo por el que no tuvo hijos

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Hay una pequeña ironía en la imagen que convirtió a Bo Derek en uno de los grandes mitos eróticos del cine. Aquella rubia con trencitas y cuerpo bronceado que trotaba por la orilla del mar al ritmo del 'Bolero' de Ravel en '10, la mujer perfecta' detestaba correr. Tanto, que el director Blake Edwards tuvo que repetir la escena una y otra vez, consciente de que estaba poniendo a prueba su paciencia. La anécdota tiene algo de metáfora de su propia vida. Se convirtió en una estrella a toda velocidad, pero nunca terminó de sentirse cómoda dentro de aquel personaje que el mundo había construido para ella.

Este 20 de noviembre Derek cumple 70 años y su presente difícilmente podría estar más lejos de aquella playa mexicana que la catapultó a la fama en 1979. Vive en California, en un rancho rodeado de naturaleza, disfruta de sus animales y comparte su vida con el actor John Corbett. Hollywood ya no marca sus horarios ni parece despertar en ella demasiadas nostalgias. Después de una vida bajo los focos, ha encontrado algo que siempre le resultó más difícil que interpretar a una estrella de cine, vivir tranquilamente.

Un amor que empezó demasiado pronto

Antes de ser Bo Derek fue Mary Cathleen Collins, nacida en Long Beach, California, en 1956. Creció cerca del mar, entre tablas de surf y una vida bastante alejada de las ambiciones cinematográficas. No soñaba con convertirse en actriz ni tenía un plan para conquistar Hollywood. El destino, sin embargo, tenía otros planes.

Con solo 16 años conoció a John Derek, actor, fotógrafo y director, durante el proceso de preparación de la película 'Fantasies'. Él tenía 46 años y estaba casado con la actriz Linda Evans. La diferencia de edad y las circunstancias de aquel romance provocaron un considerable escándalo. Pero la adolescente se enamoró del cineasta y decidió apostar por aquella relación, hasta el punto de abandonar sus estudios y marcharse con él a Europa.

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En 1976, cuando ella alcanzó la mayoría de edad, se casaron en Las Vegas. John no fue solamente su marido. También se convirtió en su mentor y en una figura determinante en su carrera. Fue él quien contribuyó a construir la imagen que acabaría haciéndola mundialmente reconocible, incluida aquella estética de trencitas que tanta huella dejó en la cultura popular.

El gran terremoto llegó con '10', la comedia protagonizada por Dudley Moore en la que Bo interpretaba a Jenny Hanley, una joven que despertaba la obsesión del protagonista. Apenas necesitó unos minutos en pantalla para convertirse en un fenómeno internacional.

Tenía 22 años y, de repente, su rostro estaba en todas partes. Fue portada de revistas, referente de belleza y objeto de una fascinación que iba mucho más allá de su trabajo como actriz. Su imagen quedó tan asociada a la sensualidad que resultaba complicado que el público mirase más allá de ella.

La película le proporcionó una nominación al Globo de Oro y una popularidad extraordinaria, pero también una etiqueta difícil de quitarse. Después llegaron cintas tan cuestionables como 'Tarzán, el hombre mono' (1981) y 'Bolero' (1984), ambas dirigidas por su marido. La crítica no fue precisamente generosa y los premios Razzie terminaron convirtiéndose en una compañía poco deseada.

La propia Bo nunca ha renegado del todo de aquella etapa. En el documental del canal de cable Reelz 'On my own words' aseguraba que siempre se aceptó como parte del personaje que le dio la fama: “Soy rubia, y nunca sentí la necesidad de salir a explicar que soy inteligente. No soy ninguna boba. Y siempre me sentí muy satisfecha con el cerebro que me tocó".

Pero también reconoce que la fama le llegó demasiado deprisa y sin que estuviera preparada. En una conversación reciente con Bill Maher admitía que durante mucho tiempo tuvo la sensación de ir siempre por detrás de los acontecimientos, intentando ponerse al día con una vida que había cambiado de golpe.

La pérdida y una segunda oportunidad

Su historia con John Derek duró 22 años, hasta que él murió en 1998, a los 71 años, tras sufrir un problema cardíaco. Para Bo fue un golpe devastador. Habían compartido prácticamente toda su vida adulta, además de su pasión por los caballos y los animales. Durante un tiempo pensó que no volvería a enamorarse.

Pero la vida tenía preparada otra sorpresa. En 2002 conoció al actor John Corbett, popular por sus trabajos en 'Sexo en Nueva York' y 'Mi gran boda griega'. Un amigo común organizó una cita a ciegas y entre ambos surgió una relación que fue creciendo sin prisas ni demasiadas exhibiciones públicas. Después de casi dos décadas juntos, sorprendieron a todos al anunciar que se habían casado en secreto en diciembre de 2020, durante la Navidad y en plena pandemia.

Hoy, su vida gira alrededor de su rancho de Santa Ynez y de una pasión por los animales, especialmente los caballos, que viene de lejos. En 2002 publicó 'Riding Lessons', un libro en el que compartía las enseñanzas que había extraído de la equitación. También se implicó en campañas contra el maltrato animal, la matanza de caballos y el tráfico de especies protegidas.

No ha tenido hijos y tampoco siente la necesidad de regresar a la primera línea de Hollywood. En una entrevista con AARP en 2024 reconocía que había aprendido a disfrutar de la jubilación después de unos años en los que todavía conservaba cierta inquietud profesional. Ahora, asegura, se le da bastante bien esta nueva etapa en la que, por fin, se siente dueña de su tiempo.