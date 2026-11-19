El enorme bullmastiff que acompañaba a Stallone a todas partes terminó formando parte del reparto de 'Rocky' y 'Rocky II'

Stallone confiesa que se volvió bulímico para mantener sus músculos en los 80: “Nadie consigue ese cuerpo sin esteroides ni drogas”

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'Rocky' cumple 50 años y lo celebra volviendo a las salas de cine en una versión remasterizada en 4K que permite experimentar cada golpe, cada entrenamiento y cada momento íntimo del 'Potro italiano' con una proximidad nunca antes vista. Pero si la epopeya protagonizada por Sylvester Stallone es una de las más inspiradoras y emocionantes que ha dado el séptimo arte, también lo es la historia de superación detrás de las cámaras que le dio origen (y que se cuenta en la inminente 'Yo soy Rocky'). La que narra cómo un Sly todavía muy lejos del estrellato sobrevivía como podía mientras intentaba abrirse camino en la industria cinematográfica.

El compañero más fiel e inseparable de Stallone durante algunos de los momentos más difíciles de su vida fue un perro llamado Butkus. A mediados de los años 70, el futuro Rambo tenía 26 años y muchas más aspiraciones que dinero. Vivía en Nueva York, intentaba conseguir pequeños papeles como actor y escribía guiones con la esperanza de que alguno le abriera las puertas de Hollywood. Pero las oportunidades no llegaban y mantener una vida digna se había convertido en una tarea complicada.

Stallone ha contado en más de una ocasión que el enorme bullmastiff que le acompañaba a todas partes en aquella época era mucho más que una mascota. Era su amigo, su confidente y una presencia constante en una época en la que apenas tenía motivos para sentirse optimista. El problema era que tampoco tenía dinero suficiente para alimentarlo.

La situación llegó a ser tan angustiosa que tomó una decisión que le rompió el corazón. Tuvo que vender a Butkus. En una entrevista a 'Deadline' de hace diez años el actor recordó que se desprendió de él por apenas 50 dólares, en las inmediaciones de una tienda 7-Eleven. Había llegado a un punto en el que no ya podía garantizar la superviviencia del perro. Y, por mucho que le doliera, pensó que otra persona podría hacerse cargo de él.

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Para cualquiera que haya tenido un animal en casa, resulta fácil imaginar lo que debió de significar aquella despedida. Sly estaba renunciando a uno de los pocos vínculos afectivos que tenía en un momento especialmente vulnerable. En más de una ocasión ha recordado que aquel fue uno de los peores días de su vida y que se marchó de allí entre lágrimas.

El éxito tenía un precio

La vida de Stallone comenzó a cambiar dos semanas después, cuando dio con la idea que terminaría convirtiéndose en 'Rocky'. Inspirado por el combate de boxeo entre Muhammad Ali y Chuck Wepner, celebrado en marzo de 1975, empezó a desarrollar el relato de un boxeador desconocido que recibía una oportunidad extraordinaria para enfrentarse al campeón del mundo. El proyecto tenía algo de autobiográfico. Rocky era un hombre corriente, con pocas posibilidades de triunfar, que se resistía a aceptar que su destino estuviera escrito de antemano. Y Sly conocía bien esa sensación.

Cuando terminó el guion, los productores se interesaron por él. Pero había una condición que el actor no estaba dispuesto a aceptar. Quería interpretar al protagonista, aunque los estudios preferían contratar a una estrella más conocida. Stallone rechazó una oferta de 350.000 dólares a cambio de mantener su oportunidad de encarnar a Balboa. Finalmente se salió con la suya. Y llegó el momento de recuperar a su perro.

Stallone localizó al hombre al que había vendido a Butkus y le preguntó si podía comprárselo de nuevo. Pero la operación no iba a resultar tan sencilla como esperaba. El tipo primero se negó en redondo pero soltó al animal por 15.000 dólares, una cantidad considerable para alguien que acababa de salir de una situación económica tan delicada. Pero, con los 35.000 dólares que le habían pagado por su guion en el bolsillo, Sly pudo recuperar su compañero.

De compañero de penurias a estrella de cine

La reconciliación tuvo, además, un inesperado premio cinematográfico. Butkus terminó formando parte del reparto de 'Rocky' y 'Rocky II'. En la película interpreta al perro de Balboa, que aparece en varias escenas acompañándole durante su vida cotidiana. Su presencia encaja perfectamente con la personalidad del protagonista. Además, Butkus no necesitaba fingir una relación de confianza con el protagonista porque ese vínculo ya existía mucho antes de que comenzara el rodaje. No dejaba de resultar poético que el perro que en la vida real había acompañado a Stallone cuando apenas tenía para comer acabara apareciendo en la película que cambió su destino.

El éxito de 'Rocky' fue extraordinario. La película obtuvo diez nominaciones a los Oscar y consiguió tres estatuillas, entre ellas la de mejor película. Stallone pasó de ser un actor prácticamente desconocido a convertirse en una de las grandes figuras del cine estadounidense. Butkus murió en 1981 y ya no pudo aparecer en 'Rocky III', pero su recuerdo quedó ligado para siempre a los comienzos de Sly y a una de las películas más populares de la historia del cine.