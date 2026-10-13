Jurista e hijo de un represaliado, el padre del expresidente del Gobierno ha muerto en León

El juez rechaza el intento de José Luis Rodríguez Zapatero de suspender la nueva tasación de las joyas

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LeónJuan Rodríguez García-Lozano, padre de José Luis Rodríguez Zapatero, ha muerto a los 100 años en León, donde fue una figura clave dentro del ámbito político y jurídico.

Muy unido a él, el expresidente del Gobierno había pasado junto a él el verano y siempre le profesó una gran admiración.

Juan Rodríguez García-Lozano, jurista e hijo de un represaliado

Jurista de formación, su trayectoria en el ámbito en León es reconocida hoy por los suyos, que le despiden dedicándole su afecto y su cariño. Huérfano de padre desde los nueve años, era hijo de un represaliado, el capitán de Infante Juan Rodríguez Lozano, fusilado por el bando franquista en 1936 por mantener su lealtad a la II República.

En el testamento militar del progenitor, dejó un mensaje de llamado a la paz que arraigó en la familia, transmitiéndose en el tiempo. De hecho, José Luis Rodríguez Zapatero aludió en diversas ocasiones durante su carrera política a la figura de su abuelo y las consecuencias de la represión franquista.

Afincado en León, el padre del expresidente del Gobierno era viudo, tras la muerte de su esposa, Purificación Zapatero, madre del líder socialista, en el año 2000.

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La muerte de Juan Rodríguez García-Lozano, con Zapatero inmerso en el caso Plus Ultra

La muerte de Juan Rodríguez García-Lozano se produce además en un momento en el que José Luis Rodríguez Zapatero permanece en el foco mediático y judicial por el denominado 'caso Plus Ultra'. El juez José Luis Calama le atribuye, en el marco del mismo, un papel de presunto liderazgo en una red dedicada al tráfico de influencias vinculada a un rescate de 53 millones de euros que el Gobierno concedió a la aerolínea durante la pandemia, a cambio de una supuesta comisión del 1%.

Además, a ello sumó la famosa pieza por las joyas encontradas en una caja fuerte de su despacho en Ferraz, valoradas en 1,3 millones de euros, por las cuales el juez le investiga por un delito fiscal y de contrabando. Ante ello, el expresidente declaro que la colección "se entregó en Madrid en su vivienda familiar" ubicada en el Palacio de la Moncloa "con motivo del viaje oficial realizado a Madrid por el monarca saudí Abdullah Bin Abdulaziz Al-Saud los días 18 y 19 de junio de 2007".