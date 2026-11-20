Redacción Uppers 20 NOV 2026 - 13:47h.

El actor reflexiona en 'Esquire' sobre el paso del tiempo, las desigualdades que todavía existen en la industria audiovisual y el reto de acompañar a un hijo que quiere seguir sus pasos

La emocionante dedicatoria de Tristán Ulloa a su madre: "Ella recolectaba recortes de revistas en las que yo aparecía"

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A sus 56 años Tristán Ulloa vive un momento especialmente dulce. Está de actualidad por la serie 'El crimen de Pazos' de Netflix, y tiene pendiente 'Lobo' junto a Luis Tosar. Pero más allá de su brillante presente profesional, hay algo que parece haber cambiado en su manera de entender la vida. Ha ganado perspectiva y ha dejado atrás algunas inseguridades. En una entrevista con 'Esquire' el actor reflexiona sobre el paso del tiempo, las desigualdades que todavía existen en la industria audiovisual y el reto de acompañar a un hijo que quiere seguir sus pasos profesionales.

Ulloa no parece tener ningún problema en hablar de la edad. Al contrario, reconoce que llegar a esta etapa le ha permitido descubrir una manera más serena de afrontar su oficio. "No sé si es mi mejor momento, pero probablemente sea uno de los mejores porque estoy tranquilo", explica. El actor recuerda que, cuando tenía 30 años y participaba en películas como 'Lucía y el sexo', su relación con la interpretación era bastante más exigente.

"Entonces no sabía ni la mitad de lo que sé ahora. Y creía que este trabajo era una cosa, solo una. Era muy riguroso y muy, no sé, denso incluso. No es que ahora no lo sea, que también intento ser riguroso, pero hay una parte lúdica que he encontrado. Cuando le das la vuelta al jamón ves las cosas con otros ojos. Y te das cuenta de que nada es tan importante, nada es tan bueno ni nada es tan malo", reflexiona.

Una filosofía que parece extenderse también a su manera de entender el éxito. Después de atravesar una etapa personal y profesional complicada, en la que llegó a plantearse abandonar la interpretación, Ulloa ha aprendido a valorar el lugar que ocupa sin estar permanentemente pendiente de lo que podría haber conseguido.

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Una desigualdad injusta

Uno de los momentos más interesantes de la conversación llega cuando habla de cómo afecta el paso del tiempo a los profesionales de la interpretación. Y, especialmente, de las diferencias entre hombres y mujeres. Cumplir años puede convertirse en un argumento a favor de los actores masculinos. Su experiencia le ha demostrado que la madurez puede asociarse a una mayor calidad interpretativa, a la experiencia y a una presencia escénica más interesante. En cambio, las actrices siguen encontrándose con obstáculos que no siempre tienen que ver con su talento.

"Cada vez hay menos actrices de mi edad con las que trabajar. ¿Por qué? No es que no existan, pero están sujetas a premisas de un mercado que es megaexigente con ellas", señala. A su juicio, las mujeres tienen que demostrar mucho más desde el principio para conseguir mantenerse en una industria que continúa concediendo a los hombres un margen de edad más amplio. Una diferencia que se aprecia incluso en la elección de las parejas protagonistas. "Cada vez te emparejan con actrices mucho más jóvenes que tú. Es una pena porque creo que en España hay muchas mejores actrices que actores", afirma sin rodeos.

Un hijo que sigue sus pasos

Si hay un asunto especialmente personal en la entrevista es el relacionado con sus hijos. El actor es padre de dos y conoce bien las incertidumbres que acompañan a la educación de los adolescentes. Más aún cuando uno de ellos ha decidido seguir sus pasos y estudiar interpretación.

Su hijo tiene 18 años y quiere abrirse camino en una profesión que conoce de primera mano a través de su padre. Una decisión que Ulloa recibe con entusiasmo, pero también con la prudencia de quien sabe que dedicarse a la interpretación no es precisamente un camino sencillo. "¿Quién soy yo para disuadirle? Todo lo contrario, soy el peor ejemplo. Lo que sí le digo es que no soy la norma, lo que me ha pasado a mí no es lo habitual. La gente que se puede dedicar y vivir de esto no es ni el 10% de la profesión. Eso sí quiero que lo tenga presente y que lo sepa, pero tampoco quiero disuadirle si es su pasión. Si no lo intenta ahora, ¿cuándo lo va a hacer?", se pregunta.

"Uno tiene que ser dueño de su vida y no de los sueños y las predicciones de sus mayores", asegura. Al menos, si su hijo se equivoca, tendrá a alguien a su lado que pueda ayudarle a levantarse. "Si tienes a alguien al lado, en este caso a tu padre o a tu madre, que te ayude o que te sostenga cuando caigas, pues también es un aprendizaje", agrega.

No es la primera vez que Ulloa habla públicamente de lo que significa ser padre. En una entrevista concedida a 'El País' en 2024, con motivo del estreno de 'El caso Asunta', reconocía que la paternidad es "un examen diario" y que sus hijos le hacen enfrentarse a aspectos de sí mismo que no siempre le gustan. También entonces explicaba que interpretar a Alfonso Basterra, el padre de la niña asesinada, había sido especialmente duro precisamente porque él mismo tiene dos hijos.

Ahora ya no habla tanto de los temores que acompañan a la educación de los hijos como de la necesidad de permitirles crecer y equivocarse. Probablemente haya aprendido que no hay que tener todas las respuestas y que, en ocasiones, lo mejor que puede hacer un padre es confiar. Ulloa no renuncia a nuevos proyectos ni a seguir creciendo como actor, pero tampoco vive pendiente de recuperar el tiempo perdido o alcanzar una determinada posición: "A lo mejor esa búsqueda es una utopía, pero prefiero pensar que siempre está por llegar".