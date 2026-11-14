telecinco.es 14 NOV 2026 - 09:00h.

Su espectáculo 'Yo sobreviví a la EGB' hace 'zoom' sobre una época que despierta mucha nostalgia

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MadridA Jordi Merca, le gusta el cachondeo, pero vintage. Este monologuista catalán lleva nueve años recorriendo los escenarios con Yo sobreviví a la EGB, un espectáculo que reivindica con humor los recuerdos, las canciones y las anécdotas de quienes crecieron en los 80 y 90.

El cole de aquella época, las canciones más recordadas de hace 30 y 40 años o algunos de los juguetes más populares dan color a un show que se recuerda desde la certeza de que cualquier tiempo pasado fue, por lo menos, más divertido. O eso es lo que Jordi transmite en la actual temporada de un producción que puede verse en teatros de Madrid, Barcelona o Bilbao durante todo este otoño.

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¿Cómo surgió Yo sobreviví a la EGB? ¿Imaginabas que tendría tanto recorrido?

La verdad es que no. Cuando escribes o montas un espectáculo, siempre piensas que ojalá funcione. Lo haces con la mayor ilusión posible, con ganas de que guste al público y dure mucho tiempo, pero nunca pensando que va a durar tanto. Llevamos nueve años.. Ahora tenemos la suerte de estar programados habitualmente en Barcelona y Madrid, semana tras semana, y también de poder recorrer España. Es una maravilla.

¿Por qué crees que los años 80 y 90 siguen despertando tanto interés?

Creo que esas décadas están de moda porque quienes las vivimos estamos ahora en un momento estupendo para disfrutar de la vida. Somos una generación que tiene entre 40 y 50 años y que está en su prime: queremos pasárnoslo bien, salir, hacer cosas, ir al teatro, a conciertos... Creo que estamos en una etapa en la que queremos darlo todo.

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El espectáculo tira mucho de los recuerdos del colegio. ¿Qué tenían de particular aquellos centros educativos?

Tenían una autenticidad especial. El colegio era un poco como el Gran Hermano: una casa en directo. Era el lugar donde pasábamos más tiempo, siete u ocho horas al día, en contacto permanente con los demás. Allí experimentábamos muchísimas cosas.

Por eso, cuando miramos hacia atrás y recordamos cómo éramos en el colegio, nos vienen tantas imágenes a la cabeza. Casi todo nos pasaba allí o jugando en la calle.

Hoy los niños pasan mucho más tiempo en casa y delante de las pantallas. ¿Hemos perdido algo por el camino?

La vida en directo. Antes no vivíamos tanto a través de una pantalla, sino que experimentábamos las cosas en primera persona. Estaban el contacto físico, jugar a la pelota, al baloncesto, al pilla-pilla o al escondite. Ahora puedes jugar al escondite a través de una pantalla con alguien que está en la otra punta del mundo.

¿Qué recuerdos conectan con todo el mundo, incluso entre personas de distintas generaciones?

Hemos intentado buscar precisamente eso: las cosas que nos han pasado a todos. Los profesores, cómo nos trataban y cómo los tratábamos nosotros, las asignaturas, las que nos resultaban más fáciles o más difíciles, las series de televisión, la música o la primera persona que nos gustaba. Pensamos que nuestra vida ha sido única y exclusiva, pero, cuando empezamos a hablar de los años 80 y 90, nos damos cuenta de que casi todos vivíamos las mismas situaciones o unas muy parecidas.

¿Qué situaciones de aquella época serían impensables hoy?

Sobre todo, algunas relacionadas con los profesores: los castigos que nos ponían, cómo nos daban las asignaturas, cómo nos enseñaban las tablas de multiplicar o cómo era la educación física, que entonces llamábamos gimnasia, con el plinto, el potro...

La música en directo tiene un peso importante en el espectáculo. ¿Qué canciones son las que más conectan con el público?

Con la música pasa algo muy curioso. A veces, durante un ensayo o en un viaje, aparece una canción y pensamos: "¡Qué guay sería tocar esta! A ver si la gente se la sabe". Y luego resulta que el público no solo la conoce, sino que la canta y la baila.

Para quienes vivimos aquella época, la música era algo básico, importantísimo. Por eso tiene tanto peso en el espectáculo. Hay canciones que nos transportan inmediatamente a aquellos años: Cien gaviotas de Duncan Dhu, Ni tú ni nadie, de Alaska... Nos despiertan ese clic en el cerebro que nos hace recordar aquella época.

¿Tienes algún trauma relacionado con la EGB que hayas incorporado al espectáculo?

Por suerte, tengo pocos traumas (risas). Pero sí creo que todos hemos tenido un profesor que recordamos especialmente. En el espectáculo lo llamo "el profe cabrón": ese que entraba en clase y hacía que todo el mundo pensara: "Madre mía, a ver qué va a pasar hoy". Yo podría ponerle cara y nombre al mío. Más que un trauma, es una de las cosas de las que peor recuerdo guardo de aquellos años.

En el espectáculo juegas con distintos arquetipos de profesores, ¿no?

Sí. Estaba el profesor de gimnasia, que solía ser el más enrollado, el que daba buen rollo, no te ponía deberes y normalmente no te castigaba. Era una asignatura en la que te lo pasabas bien. También estaba el profesor que no se hacía entender, el que vestía raro... El universo de los profesores de aquella época da para un espectáculo entero.

¿Conservas objetos de aquella época que tengan un significado especial para ti?

Intento no guardar demasiadas cosas porque, si no, mi familia me mataría. Eso sí, me he llevado muchas al espectáculo, donde hay un montón de objetos: una bicicleta BH Motocross, que era la que tenía de jovencito; Playmobil y un Quimicefa, aquel juego de química que todos pedíamos alguna vez para los Reyes Magos y con el que luego los experimentos no salían como en la televisión.

Me hace mucha gracia observar, entre bambalinas, cómo entra la gente en el teatro y empieza a señalar cosas: «¡Mira, eso lo tenía yo!». Hemos dejado pequeños objetos repartidos por el escenario para que, durante los 15 o 20 minutos previos al comienzo, el público se entretenga echándoles un ojo.

¿Qué cosas de entonces resultarían impensables hoy?

Creo que el contacto físico y la forma en que afrontábamos los pequeños accidentes. Ahora los padres tenemos mucho más miedo: "No te tires por ahí, que te vas a hacer daño"; "No vayas a ese parque"; "Ten cuidado con esto y con lo otro".

Antes, tener cuidado era algo que muchas veces ni se nos pasaba por la cabeza. Recuerdo que mi padre y mi madre me decían: "Como te caigas y llores, encima te voy a dar". Hoy parece impensable. No sé muy bien por qué hemos cambiado tanto ni si es bueno o malo, pero es verdad que ahora los padres vamos con muchísimo más cuidado que antes.

Se dice que los que nacieron en los 70 son eternos adolescentes y que les cuesta madurar. ¿Estás de acuerdo?

Quizá sí. Lo cierto es que los 50 de ahora no son los 50 de nuestros padres. Todos los que están en esa edad pueden hacer el ejercicio de ir a casa de sus padres, sacar el álbum de fotos y mirar cómo eran ellos cuando tenían sus años. Los verán muchísimo más mayores de lo que se ven a ellos mismos. La vida evoluciona, las cosas cambian y las generaciones también. Creo que los que tienen 40 y pico o 50 años ahora están en un momento en el que quieren disfrutar, darlo todo y hacer cosas que antes les decían que no eran propias de su edad pero que ahora, por lo que sea, sí que lo son.

Si pudieras regresar durante un día a aquella época, cuando tenías 10, 12 o 13 años, ¿qué momento recuperarías?

Quizá el primer enamoramiento. Creo que, después de tantos años, hemos olvidado un poco lo que se siente en esos primeros momentos: darle un beso a la persona que te gusta o decirle que te gusta. Esas primeras experiencias son muy especiales. Me gustaría volver a vivirlas. No sé si es verdad que cualquier tiempo pasado fue mejor. Creo que, sencillamente, aquel fue nuestro tiempo y por eso nos hace tanta gracia recordarlo.

¿Crees que dentro de unos años los jóvenes de hoy también sentirán esa misma nostalgia?

Seguro. Imagino que un chico o una chica que ahora tiene 14, 15 o 16 años, cuando llegue a los 40 y pico, mirará hacia atrás y dirá: "¡Qué bien nos lo pasábamos entonces!". Quizá entonces alguien haga un espectáculo que se llame Yo sobreviví a la ESO.