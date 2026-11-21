El exconcursante de ‘Supervivientes All Stars’ ha tenido varias relaciones antes de celebrar su año de amor con Miri

El romántico posado de Miri Pérez-Cabrero y Alejandro Albalá: “El chico que me gusta”

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Hablar de la vida sentimental de Alejandro Albalá, exconcursante de 'Supervivientes All Stars', es recorrer algunas de las relaciones más comentadas de la televisión de los últimos años. Mucho antes de ir a 'Supervivientes', el cántabro ya había ocupado innumerables titulares por sus historias de amor. Algunas nacieron prácticamente bajo los focos y otras se desarrollaron de una manera mucho más discreta, pero todas forman parte de un currículum sentimental en el que no han faltado romances intensos, rupturas inesperadas y segundas oportunidades.

Entre las parejas de Alejandro Albalá, novio de Miri Pérez-Cabrero, destacan nombres muy conocidos. Su relación con Isa Pantoja fue la que le abrió definitivamente las puertas de la crónica social y llegó incluso al matrimonio. Después aparecería Sofía Suescun, con quien protagonizó una historia tan apasionada como complicada. Más tarde, Alejandro intentó mantener su vida privada en un segundo plano y vivió una relación mucho menos mediática con Ángela.

Sin embargo, el amor volvería a cruzarse en el camino del empresario de una forma inesperada. Su participación en 'Supervivientes All Stars' terminó teniendo consecuencias mucho más allá del concurso. Allí coincidió con Miri Pérez-Cabrero, con quien poco a poco nació una conexión que consiguió sobrevivir a Honduras y trasladarse a la vida real. Ahora, después de celebrar su primer aniversario, ambos atraviesan una etapa completamente diferente a las relaciones que marcaron los primeros años de popularidad del cántabro. ¡Repasamos las parejas más conocidas de Alejandro Albalá!

Isa Pantoja, la relación que le dio a conocer

Para entender la trayectoria sentimental de Alejandro, hay que comenzar inevitablemente por Isa Pantoja. Su historia fue mucho más que un romance juvenil. La hija de Isabel Pantoja y el cántabro vivieron una relación intensa que terminó convirtiendo a Alejandro en uno de los personajes habituales de la prensa del corazón.

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Ambos se conocieron siendo muy jóvenes. Alejandro todavía llevaba una vida bastante alejada de la exposición mediática que acabaría acompañándolo posteriormente, mientras Isa Pantoja ya despertaba un enorme interés por pertenecer a una de las familias más famosas de España.

Su noviazgo comenzó alrededor de 2014 y pronto dejó de ser una relación anónima. El romance avanzó rápidamente. El empresario se convirtió en uno de los grandes apoyos de Isa durante una etapa especialmente intensa de su vida y la pareja empezó a compartir numerosos momentos juntos

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Su historia estuvo marcada por varias idas y venidas. Pese a las dificultades, hubo un momento en el que ambos estuvieron convencidos de querer dar un paso más. En 2016 celebraron una boda civil en Cancún, México. Un enlace que simbolizaba hasta qué punto los dos habían apostado por una relación que, a pesar de su juventud y sus problemas, consideraban importante.

El matrimonio, sin embargo, no consiguió solucionar las diferencias que ya existían entre ellos. Con el paso del tiempo comenzaron a aparecer nuevas crisis y la convivencia se hizo cada vez más complicada. La confianza se convirtió en uno de los grandes puntos de conflicto y los desencuentros fueron aumentando.

Finalmente, la historia terminó rompiéndose definitivamente. Lo que había comenzado como un noviazgo juvenil y había terminado llevándolos hasta el altar se transformó en una separación igualmente mediática. Después llegaron declaraciones, reproches y versiones diferentes sobre algunos de los episodios vividos durante aquellos años.

Sofía Suescun un romance marcado por las idas y venidas

Después de Isa Pantoja llegó otro de los grandes nombres en la vida sentimental del empresario: Sofía Suescun. Sofía Suescun ya era uno de los rostros más populares de la televisión cuando sus caminos se cruzaron. Lo suyo no tardó en despertar curiosidad.

Había atracción y una fuerte conexión, pero también dos personalidades con mucho carácter. Su relación se desarrolló entre acercamientos, desencuentros y reconciliaciones que hicieron especialmente difícil saber cuándo estaban juntos y cuándo habían decidido tomar caminos separados.

Durante aproximadamente un año, Alejandro Albalá y Sofía Suescun protagonizaron una de esas historias sentimentales que parecen vivir permanentemente en una montaña rusa. Cuando todo parecía terminado, volvían a acercarse. Y cuando parecía que por fin habían encontrado estabilidad, aparecía una nueva crisis.

La televisión tampoco ayudó a rebajar la intensidad. Ambos pertenecían ya a un entorno en el que sus decisiones sentimentales eran analizadas públicamente y cualquier declaración podía convertirse en el comienzo de un nuevo capítulo. Alejandro, además, terminó participando en 'Gran Hermano Dúo', donde coincidió con Sofía y donde quedaron expuestas muchas de las heridas que todavía arrastraban de su relación. Finalmente, la relación se rompió definitivamente.

Ángela, el amor más discreto de Alejandro Albalá

Después de haber vivido dos relaciones extremadamente mediáticas, Alejandro Albalá pareció cambiar completamente su manera de enfrentarse al amor. Tras Isa Pantoja y Sofía Suescun llegó Ángela, una joven mucho más alejada del foco televisivo con la que el cántabro protagonizó una etapa sentimental considerablemente más discreta. Su noviazgo demostró además que había una vida sentimental de Alejandro Albalá más allá de los grandes nombres de la televisión.

La relación, sin embargo, tampoco terminó convirtiéndose en definitiva. Con el tiempo, ambos tomaron caminos separados y Alejandro volvió a estar soltero. A diferencia de sus anteriores rupturas, el final con Ángela se produjo sin una exposición comparable y con muchos menos detalles públicos.

Miri Pérez-Cabrero, el amor que nació en ‘Supervivientes All Stars’

El nombre de Miri Pérez-Cabrero, exconcursante de 'Supervivientes All Stars' supone un nuevo capítulo dentro de las parejas del cántabro y, posiblemente, uno de los más inesperados. Los dos se conocieron durante su participación en 'Supervivientes All Stars', una experiencia extrema que terminó cambiando también sus respectivas vidas sentimentales.

En los Cayos Cochinos empezaron a compartir tiempo, conversaciones y complicidad. Sin embargo, su conexión no nació como uno de esos romances fulminantes que inmediatamente se convierten en la trama central de un reality. La química que surgió en Honduras consiguió superar la prueba verdaderamente complicada, regresar a España.

Fuera del concurso, Alejandro y Miri continuaron viéndose y comprobando si aquello que había surgido durante la aventura tenía futuro. Y lo tuvo. Poco a poco fueron consolidando su relación, compartiendo planes y dejando ver públicamente que estaban juntos.

Ahora, Alejandro Albalá y Miri Pérez-Cabrero acaban de celebrar su primer aniversario, confirmando que su conexión en 'Supervivientes All Stars' no fue únicamente fruto de las circunstancias del concurso. Doce meses después, siguen apostando por una relación que parece haber encontrado precisamente en la naturalidad uno de sus principales puntos fuertes.