La boda entre el concursante de 'Supervivientes All Stars' y la prima de Anabel Pantoja tuvo lugar en la playa en Cancún

Llena de polémicas y con una boda en Cancún: así fue la relación de Isa Pantoja y Alejandro Albalá

Activamos la máquina del tiempo para viajar hasta el año 2016. Ese año tuvo lugar una de las bodas más sorprendentes y secretas del universo Outdoor: la que unió en matrimonio al ahora concursante de 'Supervivientes All Stars' Alejandro Albalá y a Isa Pantoja. Se trató de una boda muy pintoresca que ahora analizamos con la perspectiva que otorga el paso del tiempo.

Una historia de amor adolescente

La historia de amor entre el empresario y la prima de Anabel Pantoja comenzó dos años antes del ‘Sí, quiero’, en torno a 2014. Por aquel entonces Isa Po era una madre primeriza que superaba la ruptura con el padre de su hijo, Alberto Isla. Durante los meses de verano, en las playas de Cádiz, la hermana de él, que era amiga de Isa, los presentó: la chispa surgió entre ambos. Ella encontró en Albalá refugio, confort y cariño y Albalá, por su parte, descubrió a una joven inquieta, simpática y tremendamente inteligente.

Como se trataba de dos jóvenes que apenas superaban la barrera de la mayoría de edad, su noviazgo estuvo lleno de altibajos. La historia de amor de la pareja estuvo plagada de rupturas y reconciliaciones y precisamente en un viaje en el que ambos celebraban una reconciliación tuvo lugar el casamiento.

Descalzos, de blanco y en la playa

Para celebrar este periodo de calma, Isa, que entonces tenía 20 años, y Alejandro, de 22, pusieron rumbo a Cancún (México) y allí decidieron, en secreto, pero a ojos de los clientes del hotel donde se alojaban, unirse en matrimonio. Fue una boda en la playa y en una ceremonia civil, de la que existe un documento oficial que confirma su validez: Isabel Pantoja Martín y Alejandro Albalá Guerra fueron, legalmente, marido y mujer con todos los derechos.

Para la ocasión la pareja optó por un clásico de las bodas playeras: ambos dieron el ‘sí quiero’ vestidos de blanco, algo que repetiría años después su prima Anabel Pantoja cuando se casó con Omar Sánchez. Isa, que fue al altar con un vestido veraniego e informal, se hizo acompañar de un hermoso ramo de flores blancas. Alejando, por su parte, también lució un estilo estival y caribeño: con una vaporosa camisa de blanca, en la que portaba una flor del ramo de su esposa, y un pantalón de lino. Ambos fueron descalzos.

Sin amigos ni familiares, cuatro clientes del hotel ejercieron de testigos

A pesar de la importancia y trascendencia del evento, Alejandro e Isa no contaron con el calor de amigos y familiares en la que fue la primera boda para ambos. Tan solo estuvieron el funcionario que actuó de oficiante y los cuatro testigos necesarios para validar el acto que, a falta de personas próximas a la pareja, fueron cuatro clientes del hotel. Estas personas, como los novios, pasaban en el exclusivo resort sus vacaciones.

Además de aportar estos cuatro testigos, para gestionar su unión los contrayentes tuvieron que aportar sus certificados de soltería, sendas partidas de nacimiento, copia de sus pasaportes. Todo se cumplió correctamente y el matrimonio fue archivado en el Registro Civil de la ciudad de Tulum.

Se casaron en gananciales e Isa tuvo que tramitar divorcio para casarse con Asraf Beno

Según consta en esa acta de matrimonio, el régimen patrimonial de su unión fue ‘Sociedad Conyugal’. Según la legislación, una vez que Isa y Alejandro formalizasen el registro de su boda en España pasarían automáticamente a tener un Régimen de bienes gananciales desde la fecha de su matrimonio: 23 de junio de 2016.

El matrimonio, de plena validez, requería de unas gestiones de registro en España por parte de la pareja pero es muy probable que lo llevasen a cabo porque, para casarse con Asraf, Isa debía tramitar un divorcio: si no lo hacía podría estar incurriendo en un delito de bigamia. Se trata de un delito que, según consta en el Código Penal español, puede conllevar hasta seis años de prisión.

Rompieron seis meses después del 'sí quiero'

Ya convertidos en marido y mujer, Isa y Alejandro disfrutaron de una corta pero intensa luna de miel en el resort donde unieron sus destinos. Allí disfrutaron durante unos días del sol, la playa y los deportes acuáticos. Sin embargo la felicidad les duró poco ya que a los seis meses rompían su relación de manera definitiva.