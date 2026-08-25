Natalia Sette 25 AGO 2026 - 14:02h.

La exconcursante de 'Supervivientes All Stars' publica unas imágenes muy acarameladas con Alejandro tras confirmar su relación

Cronología de la relación de Miri Pérez-Cabrero y Alejandro Albalá: del flechazo en Honduras a su confirmación

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Miri Pérez-Cabrero y Alejandro Albalá continúan afianzando su historia de amor a pasos agigantados. Tras consolidar su romance durante sus r ecientes vacaciones en Ibiza junto a su familia , la exparticipante de 'Supervivientes' ha vuelto a revolucionar las redes sociales al compartir un romántico posado con su chico.

La chef y el exnovio de Isa Pantoja se conocieron durante su aventura en Honduras y desde entonces no se han separado. Aunque durante el concurso mantuvieron una bonita afinidad, fue al regresar a España cuando su vínculo se fue estrechando en absoluto secreto. Nueve meses después de aquel primer encuentro, la pareja decidió oficializar públicamente su relación este verano .

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Desde que gritaron a los cuatro vientos su amor con un bonito “con todo mi ser”, los influencers se han vuelto inseparables. La integración de Alejandro en la rutina de Miri ha sido absoluta, tal y como demostró la excelente sintonía entre él y su suegro durante la escapada a Ibiza.

En este nuevo posado, la pareja se muestra en su faceta más natural y acaramelada. En tres de las instantáneas aparecen abrazados recién salidos del agua, mientras que en otra él posa en solitario dedicándole una mirada llena de amor a su chica. Como broche de oro al recopilatorio, la influencer ha incluido una romántica fotografía en la que ambos se funden en un apasionado beso dentro de la piscina."

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Sin duda, esta relación va viento en popa y los protagonistas ya no tienen reparo en mostrarse cercanos e ilusionados. La exconcursante de ‘Supervivientes All Stars’ atraviesa uno de los momentos personales más dulces de su vida junto a Albalá.

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Sus seguidores y amigos tienen también claro que ambos están en un bonita etapa de la vida y así se lo han dejado ver en los comentarios de la publicación. "Es que os amo y no lo conozco", ha comentado divertido Jonan Wiergo. Por su parte, Jessica Bueno ha dejado un tierno "Ohhhhh" con emoticonos de corazones. Otra usuaria ha plasmado lo que muchos piensan: "Me encanta verte feliz. En general me encanta tu cuenta, tan tú, con valores tan bonitos, natural, no sé, tu esencia es bonita".