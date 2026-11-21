Candela Acevedo se ha alejado de los platos y está centrada en su vida

La influencer, que acaba de cumplir 36 años, tienen una relación muy especial con sus sobrinas, padre y abuela

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Candela Acevedo, exconcursante de 'GH DÚO', se dio a conocer en 2019 cuando entró en la casa de Guadalix de la Sierra junto a su entonces pareja, Antonio Tejado. Una experiencia televisiva que terminó convirtiéndose en uno de los capítulos más mediáticos de su vida, pero que no definió su futuro. Han pasado siete años desde aquella aventura y su realidad es muy diferente.

La sevillana se define en redes sociales como modelo, enfermera y técnico en dietética. Candela ha sabido encontrar su propio espacio más allá del universo de los realities. A través de su perfil de Instagram, donde reúne a decenas de miles de seguidores, comparte su interés por la moda, la belleza, el cuidado personal y algunos de los momentos más especiales de su día a día. Una faceta que también le ha permitido vincular su imagen al sector cosmético como Beauty Ambassador de Primor.

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La sevillana acaba de cumplir 36 años y atraviesa una etapa que muestra especialmente ilusionante. Repasamos la transformación de una mujer que ha conseguido dejar atrás su etapa más mediática para escribir una historia propia. ¡Así es la vida actual de Candela Acevedo, exconcursante de 'GH DÚO'!

Influencer, modelo, enfermera y técnico en dietética

Cuando Candela Acevedo entró en 'GH DÚO' en enero de 2019 era la gran desconocida. Sin embargo, la sevillana ya tenía una trayectoria profesional completamente independiente de la televisión. La sevillana era enfermera de quirófano, una profesión que ejercía antes de convertirse en personaje mediático y que ha continuado formando parte de su vida después del concurso.

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Al terminar aquella experiencia tuvo la posibilidad de continuar vinculada a los programas de entretenimiento, pero decidió tomar otro camino. La televisión dejó de ser su principal escaparate y su actividad profesional volvió a ocupar el centro de sus prioridades. Durante los años siguientes, Candela continuó desarrollando su carrera sanitaria. Incluso durante la pandemia de COVID-19 estuvo trabajando como enfermera, una etapa especialmente exigente para todos los profesionales del sector.

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Con el tiempo, su trayectoria también se ha vinculado al ámbito de la cirugía estética, un campo que conecta con otra de sus grandes pasiones, la belleza y el cuidado personal. A su formación en enfermería se suma su preparación como técnico en dietética, una disciplina relacionada con la alimentación y los hábitos nutricionales.

Su cuenta de Instagram se ha convertido en su principal escaparate público y en una ventana a su vida cotidiana. En ella conviven diferentes facetas que ayudan a entender cómo ha evolucionado su imagen desde sus primeras apariciones televisivas.

La moda ocupa un lugar destacado. La sevillana disfruta mostrando estilismos, combinaciones de prendas y propuestas para diferentes ocasiones. Desde conjuntos cómodos para el día a día hasta vestidos más sofisticados para cenas, celebraciones o eventos, su contenido refleja un interés constante por las tendencias.

Los viajes, las escapadas, la playa y los planes al aire libre completan una faceta más espontánea. Candela disfruta especialmente de los destinos de costa, del buen tiempo y de los momentos de desconexión.

Una mujer muy familiar

Si existe una faceta que ayuda a comprender quién es realmente Candela Acevedo, exconcursante de 'GH DÚO', esa es su estrecha relación con la familia. Detrás de las fotografías cuidadas, los viajes y los estilismos aparece una mujer que concede una enorme importancia a sus raíces y a las personas que la han acompañado desde mucho antes de convertirse en un rostro conocido.

La sevillana siempre ha mantenido un vínculo especial con su entorno familiar, que continúa siendo uno de los pilares fundamentales de su vida. Y, entre todos sus seres queridos, sus sobrinas ocupan un lugar privilegiado. Candela siente auténtica debilidad por ellas.

Otra figura esencial en su vida es su padre. Candela mantiene con él una relación muy especial y le reserva un espacio importante dentro de su universo personal. El vínculo entre ambos representa esa parte más íntima que pocas veces consigue conocerse durante una participación televisiva.

Y si hay otra mujer especialmente importante para la televisiva esa es su abuela de 94 años. La sevillana la considera una auténtica guía, una referencia familiar que representa la experiencia, la fortaleza y el cariño transmitidos de una generación a otra.

Sus amigas, su otra gran familia

La familia ocupa un lugar fundamental en la vida de Candela Acevedo, pero sus amigas tampoco se quedan atrás. La sevillana disfruta compartiendo tiempo con su círculo más cercano, un grupo de personas con el que celebra los buenos momentos y encuentra compañía cuando las circunstancias no son tan sencillas.

Festivales de música, conciertos, cenas y planes de verano son algunas de las actividades que forman parte de su vida social. Hoy, sus amigas forman parte de los momentos felices, pero también de aquellos en los que simplemente se necesita compañía. A sus 36 años, Candela Acevedo parece haber encontrado una forma de vida que combina trabajo, independencia, familia y amistad.