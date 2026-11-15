Berto González 15 NOV 2026 - 11:00h.

Paola Caruso, exconcursante de 'Supervivientes 2017', compagina la crianza de su hijo de siete años con sus proyectos en la televisión italiana, la publicidad y su tienda de moda online

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Paola Caruso aterrizó en España como concursante de 'Supervivientes 2017', después de contar con una trayectoria importante en la televisión italiana. Desde entonces, ha continuado trabajando en programas de su país natal y ha puesto en marcha una tienda online de moda, además de colaborar con marcas en redes sociales. En el terreno personal, está centrada en la crianza de su hijo Michele Arcangelo, de siete años, al que tuvo después de que su relación con el empresario Francesco Caserta terminara durante el embarazo.

Una trayectoria imparable en televisión

Antes de participar en 'Supervivientes', Paola Caruso ya era conocida en su país. La calabresa fue finalista de Miss Italia en 2003, una experiencia que impulsó su perfil público y le abrió una gran etapa de apariciones en televisión. También fue durante años imagen de 'El billionaire', la discoteca creada por Flavio Briatore en Costa Esmeralda.

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Su relación con los realities de supervivencia tampoco comenzó en España. Había participado en 'L’isola dei famosi', el formato italiano, antes de incorporarse al concurso de Telecinco. Su llegada a 'Supervivientes 2017' permitió que el público español conociera a una participante que ya tenía experiencia ante las cámaras.

Durante su estancia en Honduras vivió las condiciones propias del programa, incluidas las noches durmiendo en el suelo de la playa, las difíciles pruebas por equipos y los desafíos de la naturaleza. Finalmente, Paola Caruso quedó séptima finalista y, después de su aventura en los Cayos Cochinos, decidió regresar a Italia. En su regreso, continuó desarrollando su carrera como personaje de televisión, influencer y empresaria.

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La maternidad y sus proyectos en la televisión italiana

A su vuelta conoció a Francesco Caserta, con quien inició una relación. Apenas llevaban unos meses juntos cuando supo que estaba embarazada. Según relató posteriormente a la revista italiana 'Chi', él recibió la noticia con entusiasmo y ambos convivían en una vivienda en Mónaco. También habían pensado en casarse. La situación cambió cuando Paola se encontraba en el cuarto mes de gestación.

Según su testimonio, Francesco abandonó la casa durante el verano sin darle explicaciones y después recurrió a la policía y a su hermana para que ella dejara el domicilio. La italiana atribuyó la ruptura a la presión de la familia de su pareja, aunque esa era su interpretación de lo sucedido.

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En aquella entrevista contó que seguía enamorada y que todavía confiaba en una reconciliación. También manifestó su intención de solicitar una prueba de paternidad cuando naciera el bebé. Finalmente, Michele Arcangelo nació en marzo de 2019 y Paola afrontó la maternidad como madre soltera.

Su hijo protagoniza buena parte de sus planes: viajes, cenas, tardes de juegos, cumpleaños y visitas a parques. Los dinosaurios y el fútbol también forman parte de sus días familiares junto a su pequeño. A ellos se suma Chanel, su caniche, mientras Paola mantiene una relación cercana con su madre y sus familiares y disfruta montando a caballo.

Paralelamente, sigue unida a la televisión italiana con formatos como 'Grande Fratello VIP'. Su trayectoria también se ha extendido a las plataformas con 'Uno de 50' en Prime Video, ampliando sus proyectos más allá de la televisión tradicional.

Su trabajo en redes sociales, publicidad y una tienda de moda

Fuera de los platós, Paola Caruso desarrolla una actividad profesional conectada a las redes sociales donde acumula casi un millón de seguidores. En Instagram comparte momentos de su día a día y promociona productos de empresas que recurren a ella como imagen, además de dar visibilidad a su propio negocio. Estas colaboraciones publicitarias se dan la mano con publicaciones sobre su familia, la crianza de su pequeño y sus viajes.

Su interés por la moda y los complementos se ha traducido en una tienda online bajo el nombre 'Wannabe Milan'. Su catálogo incluye prendas, bolsos y accesorios para mujeres, entre ellos pendientes y collares. La selección refleja sus preferencias de estilo y permite trasladar su pasión a la moda a una actividad empresarial propia. Así, junto a sus intervenciones en programas, realities y concursos, mantiene otra faceta profesional centrada en la venta online con una fuente de beneficios extra.