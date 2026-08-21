Berto González 21 AGO 2026 - 09:00h.

La exconcursante de 'Supervivientes' tenía una vida idílica junto a Luis Jímenez antes de enterarse de que le fue infiel con su exmujer

Gala Caldirola rompe su compromiso con el exfutbolista Luis Jiménez tras sufrir una infidelidad: “Es humillante”

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Cinco años después de poner fin a su matrimonio con Mauricio Isla, Gala Caldirola comenzó una nueva etapa personal lejos de Chile. La que fuera tronista de 'Mujeres y hombres y viceversa' se instaló en Catar junto al exfutbolista Luis Jiménez, con quien inició una relación sentimental el pasado mes de marzo. La pareja dio un importante paso en pocos meses y llegó a compartir nuevo hogar en el país, donde Luis trabaja actualmente como asistente técnico.

En esta nueva aventura también les acompañaban Luz Elif, la hija que Gala tuvo con Mauricio Isla, y Jesús, el hijo pequeño de Luis Jiménez. Una vida familiar que llegaba después de años de cambios para la alicantina y ha que ha visto quebrada en cuestión de días.

De su paso por 'MyHyV' a su matrimonio y divorcio de Mauricio Isla

Gala Caldirola tenía apenas 19 años cuando se convirtió en uno de los rostros de 'Mujeres y hombres y viceversa'. Su etapa como tronista estuvo marcada por el grave accidente de tráfico que sufrió en 2012 y que le provocó importantes lesiones en el rostro. Después de una larga recuperación y varias intervenciones maxilofaciales, dejó España y se trasladó a Chile para concursar en 'Amor a prueba'.

Aunque no encontró pareja en aquel reality, su estancia en Chile terminó cambiando su vida. Allí conoció al futbolista Mauricio Isla y comenzó con él una intensa historia sentimental. En febrero de 2018 nació su hija, Luz Elif, y un año después la pareja decidió casarse. Primero celebraron un enlace civil en España en abril de 2019 y, en enero de 2020, volvieron a darse el 'sí, quiero' mediante una ceremonia religiosa celebrada en Chile.

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Sin embargo, el matrimonio terminó deteriorándose. Tras varios meses de crisis y un periodo en el que vivieron separados entre Turquía y Chile, Gala anunció a comienzos de 2021 el final de su relación. Después del divorcio atravesó una etapa personal complicada, especialmente por los periodos de distancia con Luz Elif, que siempre ha ocupado un lugar central en su vida.

Su nueva vida con Luis Jiménez en Catar

Cinco años después de aquella ruptura, Gala Caldirola recuperó su ilusión por el amor. Su relación con Luis Jiménez comenzó a hacerse pública a principios de marzo de 2026 y ambos fueron mostrando progresivamente su complicidad y su profundo amor en sus redes sociales. El exfutbolista llegó incluso a dedicarle públicamente un "Te amo", mientras Gala compartía momentos familiares junto a Luz y Jesús, el hijo menor de Luis.

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La relación tuvo que afrontar inicialmente la distancia porque Luis Jiménez se trasladó a Catar por motivos profesionales. Allí ejerce como asistente técnico de José Luis Sierra en el Al-Wakrah SC, equipo que compite en la Primera División catarí. Tras varios meses, Gala decidió acompañarle y comenzar una nueva vida junto a él.

Antes de llegar a su destino, Gala y Luz Elif hicieron una parada en París, donde recorrieron algunos de sus lugares más conocidos. Luis se reunió con ellas en la capital francesa y posteriormente continuaron juntos el viaje hasta Catar. Ya instalada allí, la exconcursante de 'Supervivientes' confirmó públicamente que no se trataba de unas simples vacaciones, sino de un auténtico cambio de residencia.

La pareja alquiló una vivienda moderna con espacio exterior y jardín. Ambos compartieron un vídeo monstrando la fachada de su nueva casa donde Gala realizaba un gesto enseñando un anillo de compromiso, confirmando que el exfutbolista le había pedido que se casara con él, dando así un importante paso en su relación. En esta nueva casa compartieron planes familiares junto a sus pequeños.

Así, en pocos meses, Gala Caldirola y Luis Jiménez consolideron una relación que comenzó de manera inesperada y que dio importantes pasos como la convivencia. Viajes, escapadas y planes junto a sus respectivos hijos marcaron los primeros meses de una historia de amor que terminó de la peor manera posible.

El mensaje de Mauricio Isla tras la marcha de su hija Luz Elif

La decisión de Gala de instalarse en Catar también supuso un importante cambio para Mauricio Isla, pues estuvo físicamente alejado de su hija. Antes de la partida, el futbolista recurrió a sus redes sociales para expresar cómo estaba viviendo la situación. "A llegado uno de los momento más triste de mi vida, lo único que me queda como padre es pedirle a Dios que te cuide demasiado y que te bendiga en este nuevo camino... Siempre te apoyaré en todo lo que te haga feliz y que nadie te quite tu hermosa sonrisa y felicidad. Tu crecímiento es un viaje lleno de posibilidades, mantén siempre la confianza en ti misma y tu pasión por aprender, mi querida Luz. Recuerda que tu papá está para apoyarte en cada etapa de tu vida, te amo hija. Buen viaje princesita pequeñita", compartió Mauricio Isla en sus redes sociales.

Unas palabras con las que Mauricio mostró la dificultad de afrontar la distancia sin dejar de apoyar el nuevo comienzo de Luz junto a su madre en Catar.

La infidelidad que provocó la ruptura entre Gala y Luis Jiménez

Ha sido la propia Gala quien ha confirmado la separación a través de sus redes sociales con una publicación impactante: una fotografía de ambos posando juntos donde se aprecia la alianza de compromiso acompañada del papel con el que él le pidió matrimonio. En un desgarrador texto, Caldirola ha expresado con dureza la humillación que siente: “Otra mujer se hubiera quedado. Sería más fácil ocultarlo, perdonarlo y no pasar por todo esto que además, publicly, se siente humillante. Pero yo elijo ser ese tipo de mujer que sí se atreve a darse el lugar que se merece. No hay perdón que repare el daño cuando ya está hecho. Y nunca te arrepientas de ser una buena persona”.

Por su parte, Luis Jiménez emitió una disculpa pública a través de su Instagram reconociendo la infidelidad y asumiendo toda la culpa de la ruptura: “Quiero asumir públicamente algo de lo que soy completamente responsable. Traicioné la confianza y engañé a una persona que amo profundamente. No tengo excusas ni quiero justificar lo que hice. Tomé decisiones que le causaron un dolor que nunca debió venir de mí”.

Además, el exfutbolista admitió que el engaño hacia Gala fue con su exmujer y madre de sus hijos y aseguró que no existía "ninguna relación sentimental entre ellos" y que a partir de ahora las comunicaciones entre ellos sería por "canales oficiales".

Luis le ha dado las gracias a Gala por todo lo vivido con ella y reconoció que pedir perdón no era suficiente. Luis ha prometido que de ahora en adelante demostrará su amor hacia la influencer "con actos". Sin embargo, Gala no parece dispuesta a perdonar este doloroso engaño y ha hecho las maletas para regresar a Chile, dejando definitivamente atrás su vida en Catar junto al exfutbolista.