Iván Sevilla 21 NOV 2026 - 11:03h.

"Es superimportante, no podemos dejar que nadie decida por nosotros nuestro futuro, hay que ir a votar", animó Aitana sobre el 29N

"Es verdad que es un momento delicado, ojalá que vaya todo mejor porque creo que hace falta", deseó Rosalía acerca de los comicios

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BarcelonaLas cantantes Aitana y Rosalía hablaron en la gala de Los40 Music Awards, lanzando sus alegatos para las elecciones del 29N. La primera animó a "ir a votar" mientras que la segunda admitió que "es un momento delicado".

Con el tema de la vivienda como uno de los principales desafíos de los partidos políticos, por ejemplo, desde la cultura también se hace un llamamiento a la sociedad española. Aunque la reciente ganadora de seis Latin Grammy fue muy breve.

"Ojalá que vaya todo mejor porque creo que hace falta", deseó Rosalía tras reconocer que España vive actualmente una situación complicada. La sanidad, la educación o la inmigración son otros de los asuntos destacados de cara a los comicios.

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Sin embargo, la artista no se olvidó de mencionar durante el evento de entrega de premios que "hoy en día hay derechos conseguidos que hay que seguir defendiendo". Eso dijo después de hablar del filme 'La bola negra'.

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"Cuando los tiempos son convulsos y tanto es cuestionado, películas como estas son más necesarias que nunca", aseguró Rosalía antes de anunciar que Guitarricadelafuente se llevaba el premio especial al fenómeno cultural del año.

"No podemos dejar que nadie decida por nosotros nuestro futuro"

Aitana, por su parte, se extendió un poco al hablar ante los medios de comunicación de lo que deben hacer los votantes, incluidos los más jóvenes o los están llamados a las urnas por primera vez.

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"Es superimportante, no podemos dejar que nadie decida por nosotros nuestro futuro, hay que salir e ir a votar. Todo lo que pueda pasar a partir del próximo domingo lo vamos a decidir los ciudadanos yendo a votar", expresó.

También quiso rememorar que "no hace tanto" que las mujeres pueden depositar su papeleta en unas elecciones. "Yo como mujer, qué te voy a decir, por supuesto que sí, hay que votar", reiteró la cantante tras mostrar cierta sorpresa por la pregunta.