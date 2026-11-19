Ayuso ha hecho estas declaraciones durante su participación en la gala de los Premios a los Valientes Hodíos de Tabarnia

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La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado que ella no saldría en la portada de la revista 'Lecturas', como ha hecho el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez: "No estoy tan mal; no estoy desesperada".

Ayuso ha hecho estas declaraciones durante su participación en la 'gala' de los Premios a los Valientes Hodíos de Tabarnia, un acto lúdico de esta plataforma contraria al independentismo que usa la sátira para reclamar simbólicamente la secesión de la zona entre las áreas metropolitanas de Barcelona y Tarragona.

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La presidenta madrileña ya ha acudido en otras ocasiones a convocatorias de Tabarnia, entidad impulsada por el dramaturgo Albert Boadella, e incluso fue investida en septiembre de 2022 como "presidenta de Tabarnia en Madrid".

"No estoy desesperada como para apelar al amor de pago"

A preguntas del presentador del acto, el periodista Miquel Giménez, la presidenta madrileña ha dicho que no saldría entrevistada en esa revista. "No estoy tan mal; no estoy desesperada como para apelar al amor de pago", ha dicho para añadir: "por cierto, que es al que apelan ellos en ese partido en lugar de a la política".

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En este acto Ayuso ha compartido espacio con otros políticos, como el presidente del PP catalán, Alejandro Fernández, el candidato popular a la alcaldía de Barcelona, Daniel Sirera, o el líder municipal de Vox en Barcelona, Gonzalo de Oro.