La boda ha llegado en un momento especial para la cantante porque este lunes 23 de noviembre cumplirá 34 años

Miley Cyrus se casa por sorpresa este fin de semana con Maxx Morando: lo que se sabe de la boda, marcada por una ausencia

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Miley Cyrus y Maxx Morando se han casado este sábado 21 de noviembre en una ceremonia íntima y lujosa en Palm Springs, California. El enlace se ha celebrado en en una residencia privada, en la antigua finca de Frank Sinatra, según ha publicado 'TMZ'. La pareja, que lleva cinco años, se ha dado el sí quiero en una propiedad rodeada de jardines y una piscina.

La boda ha llegado en un momento especial para la cantante, ya que este lunes 23 de noviembre cumplirá 34 años. Según las fotografías publicadas por la revista 'People', los novios intercambiaron sus votos bajo un arco decorado con flores y velas blancas, en una ceremonia íntima y celebrada al aire libre.

Miley apostó por un vestido blanco, con una larga cola, de manga larga y espalda descubierta. Completó el conjunto con el pelo recogido en un moño, dejando todo el protagonismo al vestido. Maxx eligió un esmoquín negro y mantuvo su característica melena larga suelta. Los invitados siguieron un código de vestimenta que reservaba el negro para ellos y el blanco para la novia.

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Los asistentes a la boda y el menú del evento

La artista se emocionó en varios momentos de la ceremonia, tal y como indica 'Daily Mail'. Entre los asistentes al enlace estuvieron la madre de la cantante, Tish Cyrus, y su hermana Noah, así como su padre, Billy Ray Cyrus. También acudió la actriz Elizabeth Hurley, pareja del músico, que estuvo acompañada de su hijo Damian. Dominic Purcell, marido de Tish, y sus hijos Joseph y Lily-Rose Purcell, tampoco quisieron perderse este día tan especial. Wayne Coyne, líder de The Flaming Lips y colaborador de la cantante en la ceremonia, fue el encargado de oficiar la ceremonia según informa el citado medio británico. Matt Southcombe, prometido de Brandi, la otra hermana de la intérprete de Flowers, completó la lista de asistentes, según 'Hola!'.

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La celebración de su matrimonio comenzó la noche anterior con una cena de ensayo en la que se reunieron familiares y amigos de ambos. Miley y Maxx fueron fotografiados llegando juntos, vestidos de negro, acompañados por Tish y Noah. Algunas imágenes compartidas por Lily-Rose Purcell en sus historias de Instagram permitieron conocer detalles de la velada.

Las mesas, iluminadas con velas y decoradas con pequeños arreglos florales, tenían menús personalizados con las iniciales "M+M" de los novios. En cuanto a la gastronomía, la pareja eligió ensalada, filet mignon y langosta, además de una selección de postres formada por tarta de chocolate y caramelo, crème brûlée de vainilla y sorbete de frambuesa.

Una relación de amor que empezó en 2021

La historia de Miley y Maxx comenzó en 2021 gracias a unos amigos comunes. Fue la propia cantante quien contó la anécdota en una entrevista con 'British Vogue' en mayo de 2023: "Nos organizaron una cita a ciegas". "Pensé: lo peor que puede pasar es que me vaya", añadió.

Maxx Morando es batería de la banda Liily y también productor musical. Ambos comparten su pasión por la música y él ha participado en algunos de los proyectos de la artista, entre ellos su álbum Something Beautiful. Su relación empezó a finales de 2021 y en abril de 2022 fueron fotografiados besándose en West Hollywood.

El compromiso llegó a finales de 2025. Miley lució un gran anillo de diamantes, valorado en más de 150.000 dólares, durante la presentación de Avatar: Fuego y ceniza en Los Ángeles. Maxx contó que había pedido matrimonio a Miley durante un viaje a Japón. Después de visitar Tokio, ambos se trasladaron a Kioto y, en el último día de sus vacaciones, el músico encontró el momento para sorprenderla y pedirle matrimonio.