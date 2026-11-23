La cantante ha utilizado su cuenta de Instagram para pedir disculpas públicamente

La artista ha compartido el mensaje con una imagen aparentemente creada con inteligencia artificial en su cuenta de Instagram

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Britney Spears ha sorprendido a sus seguidores al dar un paso hacia el acercamiento con su familia después de años marcados por enfrentamientos. La cantante ha utilizado su cuenta de Instagram para pedir disculpas por haber recuperado recientemente algunos episodios del pasado y ha reconocido que echa de menos a sus seres queridos.

La artista ha compartido el mensaje con una imagen aparentemente creada con inteligencia artificial en la que aparecen varios gatos vestidos de rosa mientras toman el té en Londres. Sin embargo, el protagonista de la publicación ha sido su texto, en el que la artista ha expresado su arrepentimiento y ha asegurado sentirse afortunada por la familia que tiene.

“Lamento mucho haber sacado a relucir asuntos del pasado, pero creo que lo hice porque me di cuenta de que necesitaba proteger mi corazón… es mi forma de amar y cuando te amo, realmente te amo”.

La cantante también ha reconocido que algunas de sus reacciones pudieron ser “cabezotas” o “egoístas” y ha lamentado haber vuelto a despertar determinados recuerdos entre sus familiares. “Pensando en el pasado, obviamente soy humana y puede que haya algo de cierto en lo que dije desde el punto de vista psicológico… de cualquier manera, lamento haberle traído esos recuerdos a mi familia, pero nunca he hablado con ellos cara a cara sobre esto… ¡es que, sinceramente, los echo mucho de menos! ¡Y lo siento mucho!”, ha escrito.

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Una posible reunión familiar

El mensaje de Britney coincide además con informaciones sobre un posible acercamiento con sus familiares. TMZ apunta a que la cantante habría sido invitada, como en años anteriores, a la celebración de Acción de Gracias y que algunos miembros de su familia esperan que esta vez pueda producirse el encuentro.

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Según el citado medio, las relaciones familiares estarían atravesando un momento más favorable y podría existir también un acercamiento entre Britney y Jamie Lynn. No obstante, la publicación de la cantante no confirma que se haya producido una reconciliación, sino que muestra su voluntad de dejar atrás algunos de los enfrentamientos del pasado.