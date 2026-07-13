La cantante ha recurrido a Instagram para ofrecer su versión de los hechos tras dejarse ver asomando gran parte de su cuerpo por el techo de un vehículo

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Britney Spears no deja de acaparar una polémica tras otra. Hace escasos días, unas imágenes tomadas en una autopista de Los Ángeles desataron una nueva oleada de preocupación entre sus seguidores. En ellas se veía a la cantante asomando gran parte del cuerpo por el techo solar de un todoterreno Mercedes G-Class mientras el vehículo circulaba en plena autopista, con los brazos extendidos y disfrutando del momento, unas fotografías que no tardaron en hacerse virales.

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Ahora, ha sido la propia artista quien, ante las críticas, ha decidido pronunciarse y romper su silencio. La intérprete de 'Toxic' ha recurrido a Instagram para ofrecer su versión de los hechos.

"Lo que la gente ve son dos segundos de locura, no los días y horas de mi realidad. Nada es lo que parece", ha señalado Spears junto a una fotografía en la que aparece sobre el techo del vehículo. Con su habitual tono irónico, remató el mensaje asegurando que quizá debería "salir por el techo un poco más".

Las instantáneas, difundidas por medios como 'TMZ' y 'Page Six', mostraban a Spears levantándose a través del techo solar mientras un hombre conducía el vehículo. La cantante aparecía con la cabeza y los brazos fuera del coche, echándose hacia atrás y disfrutando del aire mientras el tráfico avanzaba lentamente por una de las principales vías de Los Ángeles.

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Aunque la circulación no era fluida, las imágenes provocaron una avalancha de comentarios de usuarios preocupados por el riesgo que suponía esa actitud.

Según fuentes cercanas citadas por varios medios estadounidenses, el gesto apenas duró unos instantes y no respondía a ninguna conducta imprudente deliberada. De acuerdo con esas versiones, la compositora simplemente quiso sacar la cabeza para disfrutar del aire y contemplar el tráfico, algo que, aseguran, hacía con frecuencia cuando era niña.

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Su otra polémica en carretera

No es la primera vez que la que fue la reina del pop protagoniza una polémica relacionada con su actitud en carretera. Hace apenas unos meses volvió a ocupar titulares tras ser detenida por conducir bajo los efectos del alcohol.

Aquella investigación terminó resolviéndose mediante un acuerdo judicial que evitó consecuencias penales más graves al tratarse de una primera infracción y no haberse producido ningún accidente ni daños personales.

Aun así, el episodio reavivó las dudas sobre la estabilidad de la artista y provocó que su comportamiento fuera observado con especial atención desde entonces.

Ese incidente al volante llegó además después de otro periodo delicado para la cantante. En los últimos meses ha protagonizado diversas noticias relacionadas con su vida personal y su estado emocional, motivo por el que cada nueva aparición pública suele generar interés mediático.

Precisamente por ello, las fotografías tomadas en la autopista provocaron una reacción inmediata en redes sociales, donde muchos seguidores manifestaron su inquietud al recordar los episodios más complicados que ha atravesado desde el final de su tutela legal.