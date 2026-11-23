El protagonista de 'Mad Men' acaba de convertirse en padre primerizo a los 55 años, pero no es una excepción en Hollywood

Diana Al Azem, sobre criar un hijo a los 50: “Si el fin de semana pesa más que el lunes es un síntoma de burnout parental”

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Jon Hamm, el inolvidable Don Draper de 'Mad Men', acaba de convertirse en padre primerizo a los 55 años. El actor no ha ocultado que estrenar paternidad a estas alturas supone una mezcla de ilusión y vértigo. Lo cierto es que nunca pareció especialmente interesado en formar una familia y en más de una ocasión dijo no tener claro si quería hijos. Pero su relación con Anna Osceola, de 38 años, a la que conoció durante el rodaje de la emblemática serie de la AMC, cambió su perspectiva.

Se casaron en junio de 2023 en Big Sur, California, y ahora han dado un paso más con la llegada de su primer hijo. "Seré un padre mayor, pero es lo que hay. Puede que incluso sea algo bueno. Ya veremos", dijo a The Hollywood Reporter un año después de contraer matrimonio. "Lo mejor que no dejo de escuchar es cuánto te cambia para bien", ha dicho ahora en el programa 'Today'. Hamm se incorpora así a un grupo de intérpretes que descubrieron la paternidad pasados los 50, cuando buena parte de sus contemporáneos ya llevaban décadas ejerciéndola.

Quentin Tarantino

El director de 'Pulp Fiction', de 63 años, acaba de ser padre por tercera vez. Tarantino y la cantante, modelo y actriz israelí Daniella Pick, de 43 años, ya tenían dos hijos, Leo y Adriana, a quienes ahora se suma otro varón. El también ocasional esperó hasta los 56 para tener descendencia. La llegada del pequeño entonces supuso un giro importante en su vida, hasta entonces volcada en su carrera cinematográfica. Tarantino siempre ha tenido una personalidad muy particular y una trayectoria profesional poco convencional, por lo que no es extraño que tampoco haya seguido los plazos tradicionales en lo que respecta a la paternidad.

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George Clooney

Pocos actores han alimentado tanto la imagen del soltero empedernido como George Clooney. Durante años, el protagonista de 'Ocean's Eleven' parecía disfrutar de una vida alejada de los compromisos familiares, pero todo cambió cuando conoció a Amal Alamuddin, abogada especializada en derechos humanos, con quien se casó en 2014. Tres años después la pareja dio la bienvenida a Ella y Alexander, sus dos hijos gemelos. Clooney tenía entonces 56 años y se estrenaba en la paternidad por partida doble. El actor no escondió sus nervios ante la llegada de los bebés, aunque también expresó su enorme ilusión por comenzar aquella nueva aventura.

Hugh Grant

El protagonista de 'Cuatro bodas y un funeral' no esperó demasiado una vez que decidió dar el paso, pero sí llegó a la paternidad a una edad en la que muchos hombres ya tienen hijos adolescentes. El actor británico se convirtió en padre por primera vez en 2011, cuando tenía 51 años. Su primera hija nació fruto de su relación con Tinglan Hong. La noticia sorprendió a muchos de sus seguidores, pues Grant había cultivado una imagen de soltero encantador con una larga trayectoria sentimental. Desde entonces, el intérprete de 'Notting Hill' ha formado una familia numerosa y tiene cinco hijos, nacidos de sus relaciones con Tinglan Hong y Anna Eberstein.

Jeff Goldblum

El actor de 'Jurassic Park' tuvo su primer hijo a los 62 años, en 2015, junto a su esposa, la gimnasta olímpica Emilie Livingston. Goldblum ha contado que la decisión de tener hijos fue algo que él y su mujer meditaron durante un tiempo. Incluso recurrieron a una terapeuta para hablar sobre lo que significaba dar aquel paso. Pero la experiencia con Charlie Ocean resultó tan positiva que la pareja decidió repetir. En 2017 nació su segundo hijo, River Joe, cuando él tenía 64 años.

John Stamos

El tío Jesse de 'padres forzosos' también tuvo que esperar hasta los 54 para convertirse en padre de Billy junto a su mujer, la actriz Caitlin McHugh. Stamos había admitido en distintas ocasiones sus ganas de tener hijos, por lo que la llegada del bebé fue especialmente emocionante para él. De hecho, no disimuló su felicidad y compartió la noticia en redes sociales con un mensaje en el que aseguraba que a partir de entonces lo mejor de él serían su mujer y su hijo.

Justin Theroux

El actor, guionista y director, conocido por 'The Leftovers', se convirtió en padre por primera vez en abril de este año, a los 54 años. Él y su mujer, la actriz Nicole Brydon Bloom, anunciaron la llegada de su primer hijo con una fotografía en blanco y negro en la que el intérprete sostenía al recién nacido. La noticia llegaba después de una nueva etapa sentimental para el intérprete, que estuvo casado con Jennifer Aniston entre 2015 y 2018.

Warren Beatty

Hablar de paternidad tardía en Hollywood obliga a recordar al que durante muchos años fue uno de los grandes conquistadores de la industria cinematográfica. La larga lista de romances del actor y director incluyó nombres tan conocidos como Natalie Wood, Julie Christie, Diane Keaton o Madonna. Pero su vida sentimental dio un giro cuando conoció a Annette Bening durante el rodaje de 'Bugsy'. La pareja se enamoró y en 1992 dio la bienvenida a su primera hija, Kathlyn. Beatty tenía 54 años. Poco después ambos contrajeron matrimonio y terminaron formando una familia numerosa con cuatro hijos.