Claudia Barraso 23 NOV 2026 - 19:50h.

El influencer sufría problemas psicológicos y físicos que le hicieron ingresar en una residencia

574 personas recibieron la eutanasia en España en 2025, un 35,7% más que el año anterior: el perfil más frecuente de los solicitantes

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Un influencer transgénero holandés ha muerto a los 28 años tras recibir la eutanasia debido a los problemas de salud mental y física que atravesaba. Era muy conocido en su país por luchar contra los abusos en los centros de atención juvenil y por convertirse en símbolo del orgullo trans en los Países Bajos.

Su familia y sus seres queridos fueron los encargados de comunicar su fallecimiento hablando en primera persona, seguramente como última voluntad. En el comunicado explican que llevaba sufriendo durante años un “estrés postraumático y completo” y que durante el año pasado “también se enfermó físicamente”.

“Desarrollé un trastorno neurológico funcional (FNS), además del Síndrome de Lance-Adams y mi PTSS. Estas condiciones se fortalecieron mutuamente, fueron progresivas y refractarias. Mi lucha por una mejor atención juvenil se había vuelto extremadamente destructiva hasta el punto de que ya no podía caminar, tenía tics serios y tuve que ser llevado regularmente a la sala de emergencias”, sentencia.

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El comunicado donde se despedía de sus seguidores

Además, confiesan que el joven estuvo viviendo durante sus últimas semanas en una residencia de ancianos, donde asegura que ha estado bien cuidado, porque ya no “podía funcionar de manera independiente”.

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“Dadas las circunstancias, hice lo que pretendía hacer en un escenario hipotético idéntico. Eso me ha costado toda mi salud. Sin embargo, voy con la cabeza alta, porque me doy cuenta de que si hubiera sabido de antemano que mi cuerpo se rendiría, habría hecho la misma elección. Mi vida se volvió insoportable, pero el sufrimiento de otros se hizo visible. Por eso es bueno”, añade.

De la misma manera y para terminar este comunicado, dice que se dio cuenta de la gente que tenía alrededor y de todos los seguidores que le deseaban lo mejor. Además, animaba a las personas a cuidar de ellos y en especial de los niños. “No deseo reconocimiento o palabras amorosas de personas e instituciones que han hablado negativamente sobre mí, obstaculizado mi trabajo o arruinaron mi reputación cuando llegó el momento. Por favor, respeta eso”.