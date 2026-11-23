Claudia Barraso 23 NOV 2026 - 18:13h.

Los bomberos alertaron de que el incendio se habría originado en el cobertizo de al lado de la casa

Nawja Nimri, Tamara Falcó, Paz Padilla o Carlos Sainz: los famosos afectados por los incendios forestales de Ávila y Madrid

Compartir







Will Smith vuelve a enfrentar un duro golpe en su vida. Esta vez, con el incendio de su mansión en Calabasas, California, valorada en 42 millones de dólares. La vivienda ha quedado arrasada por las llamas durante la madrugada de este pasado lunes.

Aunque no han trascendido muchos detalles sobre lo ocurrido y los actores no han querido pronunciarse sobre ello por el momento, medios como ‘Page Six’, han difundido alguna información sobre la tragedia que golpea a su familia.

PUEDE INTERESARTE De Harrison Ford a Miley Cyrus: lista de famosos damnificados por el fuego en Los Ángeles

Las llamas se habrían originado en un cobertizo de mantenimiento situado en la finca de la propiedad. Aunque el fuego pudo ser controlado y extinguido y los bomberos evitaron que se propagasen a otras casas cercanas, el daño ha sido muy grande y gran parte de la casa ha quedado afectada por las llamas.

Tal y como confirmó un portavoz de la comisaría de Malibú al mismo medio, no hubo que lamentar heridos y aseguran que el incendio fue accidental. Algunos de los audios de la llamada de emergencias filtrados, dejan escuchar a un bombero advirtiendo de que el fuego comenzó en el cobertizo, pero que no se extendió por la maleza.

PUEDE INTERESARTE Britney Spears evacuada de su mansión y Mel Gibson pierde la suya: Más famosos afectados por el incendio de Los Ángeles

La casa sufrió el primer incendio en 2021

Esta pesadilla vuelve a repetirse en la familia de Will Smtih, que ya tuvo que lamentar un incendio en la misma casa en 2021, por la que tuvieron que realizar una reforma integral. En aquel entonces, tampoco hubo que lamentar heridos y la familia del actor no se encontraba en ella.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Esta mansión fue adquirida por Will Smith en Calabasas, California, en 2003. Las obras de la vivienda terminaron siete años más tarde, en 2010 y toda la familia se fue a vivir a ella. Es una finca de 60 hectáreas que cuenta con una casa principal de más de 2.000 metros cuadrados, siete dormitorios y más de una decena de baños.

La pareja puso la casa a la venta pocos meses después de terminar las reformas que la revalorizaron hasta los 42 millones de dólares, pero finalmente se quedaron con ella. Esta noticia se produjo poco después de que saliese a la luz la casi ruptura del matrimonio.