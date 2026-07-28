Celia Molina 28 JUL 2026 - 12:50h.

Muchos personajes famosos, con propiedades en la sierra de Madrid y Ávila, se han visto afectados por la oleada de incendios

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Aunque los incendios forestales de Madrid y Ávila todavía continúan activos y no están del todo controlados, el duro trabajo de los bomberos en la pasada madrugada ha conseguido contener el fuego y reducir la amenaza en los puntos críticos, impidiendo que ambos incendios se fusionen en uno solo.

En la comparecencia que ha dado Pedro Sánchez sobre el cierre del curso político y las consecuencias del fuego, ha anunciado que el total son ya más 170.000 hectáreas quemadas, mucho más del terreno que se quemó el año pasado. "¿Qué más tiene que pasar para que todos nos comprometamos con la emergencia climática?", ha dicho el presidente, recalcando el compromiso que siempre ha tenido el Gobierno con las secuelas del calentamiento global.

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El de Ávila es considerado ya como el mayor incendio de la historia de nuestro país, con más de 50.000 hectáreas quemadas y tanto civiles como famosos se han visto afectados por la expansión de las llamas.

Nawja Nimri

Sin duda, la actriz Nawja Nimri ha sido la que más se ha hecho notar en las redes sociales, al contestar con un "Cómeme el rabo" a las condolencias que la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, expresó hacia los habitantes de la sierra madrileña. La protagonista de 'Respira' ha visto cómo se quemaba parte de la original casa que tiene en el Valle del Tiétar, un vagón de tren de los años 40 restaurado que suele utilizar como refugio para apartarse de la esfera social.

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Nawja ha declarado en su cuenta de X que ha estado "cuatro días sin dormir" y denunció a través de las redes sociales que las autoridades habían "abandonado" a los habitantes del Valle del Tiétar. Sin embargo, ella no ha sido la única famosa que se ha visto afectada por los incendios.

Carlos Sainz padre e hijo

El hijo de Carlos Sainz, Carlos Sainz Jr., que tiene un cariñoso recuerdo de la zona en la que su padre tiene una grandísima finca, llamada La Piñonera, ha expresado el dolor que le causa ser testigo de la devastación de esta tierra:

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"Me gustaría mandar un mensaje a toda España. A nivel personal estoy sufriéndolo mucho, ya que tenemos un campo allí, en Ávila. Ver Cebreros, la zona de El Barraco y Burgohondo... ver todo quemarse de esa manera y a toda la gente que está siendo afectada me da una rabia tremenda. También está pasando al otro lado de Madrid, en Francia... Creo que es una llamada del planeta, un aviso de que igual toca hacer cambios", ha dicho desde Hungría, donde esta disputando un premio como piloto.

Tamara Falcó

En cuanto al incendio de Aldea del Fresno, Madrid, Tamara Falcó también ha recordado que justo allí se encuentra la famosa finca de su familia, El Rincón: "Bueno, como ya sabéis ha habido muchísimos fuegos por toda España y ahora han llegado a la Comunidad de Madrid. Han llegado a la zona del Alberche, que es donde está nuestra casa de El Rincón. Muchas gracias por todos los mensajes de apoyo y de ayuda, pero sobre todo os pido que recéis por todos esos valientes que están combatiendo el fuego, por toda esa gente que... que ha tenido que dejar sus casas", ha expresado la hija de Isabel Presley.

Paz Padilla

"Quiero destacar el papel de los vecinos, de todas las personas que han arriesgado su vida. Yo tengo una casa en la Rinconada y he tenido la suerte de que no se ha quemado, pero de la de mis vecinos no queda nada en pie. Aquello era una paraíso natural, había como unas 200 especies autóctonas y eso no se va a volver a recuperar. Quiero hacer una reflexión, porque no solo tenemos que cuidar nuestras casas y a nosotros mismos sino también a la naturaleza. La hemos descuidado y, ahora mismo, está gritando", dijo la presentadora, al borde de las lágrimas, en el 'Show de Paz', el pasado fin de semana.

Enrique Cerezo y David Broncano

Y, aunque ninguno de los dos se ha pronunciado todavía sobre el estado de sus propiedades, es bien sabido que tanto Enrique Cerezo como David Broncano tienen casa en los alrededores del Embalse de San Juan, una de las zonas que han ardido por los incendios. Cerezo posee una finca llamada La Granjilla y Broncano una propiedad en Pelayos de la Presa, ambas áreas quemadas por las llamas.