La vivienda se encuentra sobre una parcela de unos 4.000 metros cuadrados y dispone de aproximadamente 465 metros cuadrados construidos

Cuenta con cinco dormitorios, cuatro cuartos de baño y varias salas de recepción

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LondresZendaya y Tom Holland han dado un nuevo paso en su relación con la adquisición de una lujosa vivienda en Londres. La pareja habría comprado una mansión valorada en 8,25 millones de libras (alrededor de 9,5 millones de euros) en una exclusiva zona de las afueras de la capital británica.

La operación, adelantada por medios británicos como Daily Mail, habría permitido a los actores negociar a la baja el precio de la propiedad. Según estas informaciones, finalmente pagaron unas 750.000 libras menos de lo que se pedía inicialmente y la habrían pagado al contado.

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Una parcela de unos 4.000 metros cuadrados

La vivienda se encuentra sobre una parcela de unos 4.000 metros cuadrados y dispone de aproximadamente 465 metros cuadrados construidos. Cuenta con cinco dormitorios, cuatro cuartos de baño y varias salas de recepción, además de amplios jardines rodeados de vegetación que ofrecen una mayor privacidad.

Precisamente la discreción habría sido uno de los factores determinantes para escoger esta propiedad. La pareja ha tratado de mantener su vida personal alejada del foco público y, según la prensa británica, algunos seguidores llegaron incluso a acudir a las inmediaciones de su anterior residencia en Londres. La nueva casa, más aislada y rodeada de jardines, les permitiría disfrutar de una mayor intimidad.

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La elección de Londres encaja con la intención de ambos actores de establecer su residencia en Reino Unido. En 2018, el protagonista de 'Spider-Man' compró una vivienda en el área de Kingston upon Thames, donde Zendaya se habría instalado posteriormente. La pareja también había sido relacionada con la búsqueda de otra casa en Wimbledon, cuyo precio rondaría los nueve millones de libras.

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Esta sería, sin embargo, su primera gran adquisición inmobiliaria conjunta. La mansión se convertiría así en el nuevo hogar de una pareja que ha optado por mantener prácticamente en secreto los detalles de su relación.