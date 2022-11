Intentan declarar persona non grata en San Sebastián de los Reyes a Ortega Cano y Ana María reacciona

Una asociación animalista de San Sebastián de los Reyes está recogiendo firmas para que no se abra en San Sebastián de los Reyes el museo dedicado al toreo y también para declarar a Ortega Cano persona non grata en la localidad madrileña.

Ana María no tenía noticia alguna de las intenciones de esta asociación contra su marido y cuando se ha enterado en directo en 'Fiesta' no se lo ha tomado nada bie n. Ana María entiende que pueda haber personas que no estén de acuerdo con la tauromaquia, pero no comprende que existan personas que ataquen de una forma tan directa y cruel a su marido:

"Mi marido no ha hecho daño a nadie, es un profesional de lo suyo y lo que me parece gravísimo es que se insinúe que él tiene tratos de favor con las administraciones de San Sebastián de los Reyes".

Ana María se ha mostrado muy molesta con esta información y ha defendido la honorabilidad de su todavía marido: "Para la historia quedará lo que mi marido ha hecho, si no te gustan los toros no vayas, pero mi marido no ha matado a nadie, me parece excesivo que quieran declarar persona non grata al padre de mi hijo".