La exmujer de Dani Alves cree en su inocencia: "Él jamás haría eso, nuestros hijos lo están pasando mal"

Marta Riesco nos avanza cómo ha sido su conversación con Dani Dinorah, exmujer de Dani Alves y madre de sus hijos (actualmente tienen relación porque ella es su agente y administra todos sus bienes): “Dani jamás haría esto. Te lo digo porque le conozco desde hace 22 años. Me parece que es una pesadilla y que no esta pasando”.

"No he tenido acceso a él. Sé que esta triste, pero está bien y haré lo que haga falta para ayudarle. Es un shock y para mis hijos, que son adolescentes y lo están pasando muy mal. Su familia está agobiada porque quieren verlo y no pueden acceder a él. Su abogada (Miraida) me dice que está trabajando en el caso", añade Dana.