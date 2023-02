Aritz Aren ha sufrido un odio desmesurado a través de las redes sociales a pesar de haber aclarado que todo se debió a un malentendido : “Lo veo desde fuera y me hace hasta risa, porque suena a esa manera, pero para nada ese era el mensaje que quería dar”. “No tardé ni un minuto en pedir disculpas, pero sentí que decir mis gustos no era faltar el respeto a mis compañeros”.

“Cuando dije que 'Quiero arder' era satánico , me refería a la estética de su propuesta, pues aparece en la portada del single con unos cuernos de diablo”, añade Arizt. Amor Romeira , por su parte, considera que este "machaque" se debe a "querer cargarse su propuesta" por parte de algunos seguidores del festival.

¿Le ha pasado todo esto factura con Agoney? “Antes no teníamos relación, hubo un rifirrafe, obviamente, pero porque no hablamos las cosas. Cuando nos vimos en Benidorm lo aclaramos todos. Todo está zanjado”, responde. “No me arrepiento de haber dado mi opinión, pero sí de que hayan afectado tanto. Tendré que aprender a decir las cosas de otra manera”, zanja.