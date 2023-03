Gustavo, el chófer de María Teresa Campos, vive un desagradable altercado con un paparazzi

En este caso, aunque no es una persona de la familia como tal, lo cierto es que la persona en cuestión es tan cercana a ellas que se considera uno más: hablamos de Gustavo el chófer .

Aurelio Manzano explica que Gustavo no se tomó nada bien que el fotógrafo intentara captar una imagen de María Teresa y comenzó así una desagradable disputa que fue subiendo de tono y que acabó con un serio enfrentamiento entre el chófer y el paparazzi.

Alejandra Rubio ha defendido la actuación de Gustavo porque, tal y como ella misma ha reconocido, su abuela no está en la mejor de las condiciones: "Mi abuela ahora mismo no tiene la voluntad de decir si quiere o no ser fotografiada".