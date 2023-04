Alexia Rivas confirma su ruptura con su novio, Mikel Lezama: "Las cosas duran lo que duran"

“Las cosas duran lo que duran”, confiesa Alexia Rivas en exclusiva. “No ha habido un motivo de peso importante. Simplemente no ha cuajado. Cuando conoces a una persona todo es bonito, pero no lo conoces realmente”.

“Ha sido una conversación mutua, para no dar más detalles”. Aurelio Manzano le pide que cuente la verdad porque, según sus fuentes, “las cosas no terminaron bien”. Alexia lo niega. “Se cierra una puerta, pero se abre otra. Estoy bien, contenta y lo que importa es eso. No he llorado estas últimas semanas", añade.