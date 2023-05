Aurelio Manzano, emocionado con la última entrevista de Belén Esteban: ''Le sigue llevando flores a Fran'' 

‘’Hemos tenido una relación horrorosa mediáticamente porque nos matábamos, ella en un canal, yo en otro, ella en una cámara, yo en otra y muchas veces ha hecho mucho daño (…) Un día Belén, me dijo tengo que pedir disculpas a Aurelio Manzano por muchas cosas porque en muchas cosas tenía razón y yo en su momento y en persona también le dije: ‘Si yo te he hecho daño con mis comentarios te pido disculpas’. Y ahora tenemos muy buena relación’’.

El colaborador ha explicado que Belén le contó una cosa que le emocionó mucho , al recordarlo, Aurelio no ha podido evitar emocionarse: ‘’Implica a una persona de la que a mi no me gusta hablar mucho, pero bueno. Es Fran, sabéis que yo tenía muy buena relación con él, muchas de las peleas que tuvimos Belén y yo fue por Fran, evidentemente’’.

Aurelio ha continuado explicando lo que le dijo Belén Esteban: ‘’Pasado mucho tiempo ya, un día nos sentamos y hablamos sobre esto y me dijo una cosa que me llegó al corazón, me dijo: ‘Aurelio tú sabes que yo, alguna vez voy a donde está Fran y le llevo flores a Fran’. Y no hay prensa, no hay nadie, no lo hace porque la gente lo sepa, lo hace porque fue una persona importante en su vida’’.