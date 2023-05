“Poco favorecida”, “rara” y “difícil de ver” , así cataloga Aurelio Manzano a la Reina consorte ante el estupor de Emma García, que le pregunta al periodista por qué llama ‘rara’ a Camila. Aurelio se justifica alegando que “la señora es un poco fea ” y cree que no es nada malo decirlo abiertamente, algo que no comparte Emma.

“Hay una diferencia, yo no tengo que salir en los sellos de la Casa Real”, cosa que Emma no comparte, pues considera que “eso no tiene nada que ver” y decide defenderla, ya que ella no puede hacerlo.