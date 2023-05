Pedro, testigo de la agresión a Francis Montesinos: "Me asusté muchísimo, pensé que lo mataban''

El testigo de la agresión ha explicado cómo consiguió engañar a los asaltantes: ‘’Yo les convezco de que no hay nadie porque no hay coches, no hay nadie fuera y la casa está toda apagada (…) Entramos dentro, me dejo maniatar, ellos me aseguran: ‘Oye tranquilo si tú no nos das problemas nosotros contra ti no tenemos nada’. Entramos a la casa a ver si es verdad que está vacía’’.