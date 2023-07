Así es Mediaset por dentro: el tour por los platós de la mano de María Verdoy

Seguro que alguna vez has visto en fotos el famoso pasillo de las celebridades y es que Mediaset reconoce a sus rostros colocando un cuadro de sus caras. Pero para los que quieran conocer los verdaderos secretos del canal, he aquí un tour por las instalaciones de la mano de una guía de lujo: María Verdoy.

Con más de 7 platós y numerosas redacciones y despachos, las instalaciones son para muchos un laberinto en sus primeros días, por ello, María Verdoy está dispuesta a guiaros por dentro. Desde la entrada en Mediaset, comenzando en el rótulo que da nombre a la empresa y donde habrás visto millones de fotos, la periodista nos guía en un tour que no te dejará indiferente y que te hará descubrir qué se ha grabado en cada plató, no solo los programas en emisión, si no que también los que había en otras décadas, como es el caso de la serie 'Médico de familia', que se rodaba donde ahora podemos ver a Emma García los fines de semana.