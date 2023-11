Robert Smith, el fotógrafo que realizó la polémica instantánea de Leonor: "Nadie me pidió permiso para hacer merchandising"

Una tienda ha puesto a la venta distintos objetos con la cara de Leonor conmemorando la jura de la Constitución y para ello ha utilizado una fotografía de la cual no tendría los derechos

La jura de la Constitución de la princesa Leonor el pasado martes 31 de octubre se ha visto envuelta por la polémica después de que una tienda haya utilizado una imagen de la princesa, sin autorización, para hacer ‘merchandising’ con su cara.

Al parecer, la tienda ha puesto a la venta distintos objetos conmemorando la jura de la Constitución y para ello ha utilizado una fotografía de la cual no tendría los derechos del fotógrafo que tomó la instantánea.

‘Fiesta’ se ha puesto en contacto con Robert Smith, autor de la fotografía, quien nos explica todo sobre la polémica que ha hecho saltar las alarmas durante los últimos días y recalca, indignado, que él ''no ha cedido ningún derecho''.

El fotógrafo ha desvelado cómo se enteró de que su fotografía había sido utilizada sin su consentimiento: ‘’Yo me enteré de manera fortuita, unos compañeros periodistas de la revista ‘Vanitatis’ hicieron un reportaje sobre los souvenirs y uno de ellos cayó en que la foto podía ser la mía. Me manda la foto, lo vemos y cuando la veo digo ‘esto no puede ser mío’ porque yo trabajo en exclusiva para la revista ‘Semana’, no hay manera de que esa foto haya salido de ahí y mucho vemos para acabar en souvenir. Yo al principio estaba un poco incrédulo, luego lo comprobé y sí, era mi foto’’.

Respecto a qué es lo que hizo nada más enterarse, Robert se ha explicado: ‘’Lo primero es intentar hablar con la gente que ha producido estos productos para ver dónde está el fallo de donde se ha filtrado esa foto, porque siempre cabe la posibilidad de que alguien le haya vendido esa foto de manera ilícita’’.

Robert ha indicado que intentó ponerse en contacto con los responsables para llegar al fondo del asunto, pero indica que no fue hasta que los medios de comunicación empezaron a mover el tema, cuando el gerente se puso en contacto con él.

‘’Me pasan el teléfono de su asesor jurídico y me dicen que me ponga en contacto con él porque él como gerente no tiene conocimientos de cómo llevar la situación, por lo tanto, de una manera un poco tácita me está diciendo que ha intentado depurar responsabilidades y ha visto que no tienen ninguna manera de demostrar que la foto sea suya’’, continúa explicando.

En cuanto a las excusas que le pusieron cuando se personó en la tienda para confirmar que estaban utilizando su imagen sin su consentimiento, Robert se ha pronunciado: ‘’Si yo no llego a ir a esa tienda ahí sigue el ‘merchandising’ y luego la excusa de que se haya cogido de la Casa Real, quiero decir dos cosas, las fotografías de la Casa Real pertenecen a un fotógrafo, tienen derechos de autoría, no son para hacer souvenirs y el fotógrafo de la casa real también tiene derechos. Están diciendo que la han cogido de la Casa Real, esa foto no está en la página web es imposible porque no es suya’’

