La gran mentira de José María y Paola, al descubierto: "Él ha fingido separarse para librarse de su madre"

La noticia de la ruptura sentimental entre J osé María Almoguera, el hijo de Carmen Borrego, y Paola Olmedo trajo consigo un sinfín de polémicas y giros inesperados con el distanciamiento entre madre e hijo como colofón de este culebrón familiar. En los últimos días, la periodista y escritora Silvia Taulés ha asegurado en 'TardeAR' que la pareja ya se habría reconciliado , pero... ¿y si no es así? ¿Y si el matrimonio nunca llegó a separarse?

No cabe duda de que Carmen Borrego lo está pasando fatal con todo lo que está viviendo con respecto a su hijo, el cual no le habla, pero ¿cómo le sentará la exclusiva que ha destapado el programa este sábado? ¿Se preguntará, al igual que muchos de los colaboradores de 'Fiesta', por qué su hijo y su nuera han fingido una ruptura que nunca se ha llegado a producir?

De ser así, José María y Paola habrían hecho creer a todo el mundo que su relación estaba acabada y que la causante principal de la ruptura no es otra que Carmen Borrego. Aunque Carmen ha defendido en todo momento que no hablará mal de su hijo y tampoco de Paola, lo cierto es que la Campos ha mostrado públicamente el dolor que siente por la falta de relación y comunicación con su hijo .

"Se vieron aquí, en Mediaset, madre e hijo se cruzaron. Me dicen que Carmen fue directa a, por lo menos, poder saludar a su hijo o darle un abrazo, algo cordial. Aquí es cuando José María le retira la cara y, directamente, pasa de saludar a su madre", explicaba Leticia que, dejaba claro que "no hablaron y no hubo ningún tipo de comunicación".