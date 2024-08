Alejandro Albalá saca la cara por Maite Galdeano: "Yo vi a una madre destrozada que pidió perdón"

"Al volver Sofía de 'Supervivientes', estábamos una noche viendo un debate que se hizo en '¡De viernes!' con los concursantes y Kiko le echó en cara su comportamiento en el reality a mi hija. Se levantó todo enraizado y le dijo '¿para qué has ido allí? ¿No te da vergüenza que has quedado como la puta de España ?' Entonces me levanté del sofá y le dije 'ya te vale, chaval. ¿Tú te crees que eso son formas de hablarle a mi hija ?".

"Yo ayer vi la entrevista de Maite y lo que vi es a una madre que lo está pasando mal, que pidió perdón y que no creo que todo lo que dice es mentira. Por ejemplo, ¿quién grabó la conversación privada que Cristian Suescun enseñó en un programa de televisión? No es que yo sea defensor de Maite pero lo que creo es que tú (Kiko Jiménez) lo que estás haciendo es echar mucha mierda entre madre e hija, ¿a que a ti no te gustaría que Sofía hablase así de tu madre?. No puede ser que porque ahora Kiko esté ahí sentado le deis credibilidad a él y se la quitéis a Maite".