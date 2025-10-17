Cómo hacer la limonada perfecta siguiendo una receta de 1651

Iván Fuente 17 OCT 2025 - 10:00h.

La limonada se puso de moda en Europa en el siglo XVIII

¿Funciona de verdad lo del vaso de agua con limón en ayunas?

Aunque seguramente no sea una bebida con mucho arraigo en España, o al menos no tanto como lo tiene en otros países de nuestro entorno, los españoles estamos familiarizados con la limonada y en buena medida es gracias a la televisión. No son pocas las series y las películas norteamericanas donde sus protagonistas disfrutan de un vaso de esta bebida. Una receta que en todo caso ya se conoce desde el antiguo Egipto, pero que no fue hasta el siglo XVII cuando se popularizó en Francia, de donde se expandió a toda Europa en cien años más tarde.

Precisamente desde Francia nos llega la receta de hoy. Una sugerencia que publica @tastinghistorywithmaxmiller en su cuenta de Instagram y que data de 1651. Se dice pronto. Según revela el influencer culinario esta receta aparece en un libro datado en ese año llamado ‘El cocinero François’ y no es más que una idea muy sencilla para hacer limonada.. con un ingrediente secreto, las naranjas. Os lo contamos.