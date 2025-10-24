Daniel Brito 24 OCT 2025 - 13:30h.

Este bocadillo vasco se ha hecho viral en redes sociales y es perfecto para cualquier momento del año por su sabor potente

El mejor bocadillo de España es de conejo y trufa

Compartir







Los bocadillos son una de las señas de identidad de la gastronomía española. Un buen pan y un relleno con un sabor espectacular. El de tortilla o el de jamón serrano con tomate son algunos de los más populares en toda España, aunque en cada región existen los bocatas típicos que utilizan sus mejores productos para ofrecer bocados espectaculares y que representen a cada zona con unos ingredientes muy ligados a cada territorio.

Y eso es precisamente lo que ocurre con un bocadillo de origen vasco que incluso se ha hecho viral en redes sociales y que es muy sencillo de hacer, pues en menos de cinco minutos lo tienes listo para hincarle bien el diente.

Que se haya hecho tan popular este bocadillo donostiarra tiene mucho que ver, entre otras cosas, con que muchos creadores de contenido gastronómicos lo muestren en redes sociales, como Hilleiry Valverde y María Pérez, que en su cuenta de Instagram prueban diferentes platos y en su serie de bocadillos españoles hicieron el del País Vasco, que acumula 1’7 millones de visualizaciones en su perfil.

Se trata de una combinación simple, pero muy rica, que a muchos recuerda a las gildas por sus ingredientes, consiguiendo una mezcla de sabores de lo más potentes que lo convierten en el bocata perfecto para cualquier época del año.

La elección del pan es una de las claves de este bocadillo para que quede bien crujiente, así que lo ideal es que sea artesanal y con corteza para que al montar el bocadillo no se rompa y combine bien con el resto de los ingredientes: bonito del norte en conserva, anchoas, piparras y mayonesa.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Gastro para enterarte de todo! Newsletter de Gastro ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias